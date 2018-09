DE dice solamente deben horas extras a empleadas de comedor de enero a marzo

(Foto/Suministrada)



SAN JUAN – La secretaria del Departamento de Educación Julia Keleher dijo el miércoles que sigue a la espera de que la Agencia federal de Manejo de Emergencias (FEMA) pague los fondos necesarios para cubrir la totalidad de las horas extras trabajadas por las empleadas de comedores escolares durante el paso del huracán María.

“La reunión que tuve ayer con los funcionarios de FEMA no fue nada agradable. Llevo tiempo buscando la manera de entregar la información que ellos necesitan. ¿Qué pasa? Que hay personas que pidieron el pago de horas extras, pero no son empleados que cobran por hora. Son supervisores, son gerenciales que cobran sueldo. Tú no puedes pagarle horas extras a un empleado que cobra sueldo”, dijo la secretaria a preguntas de la prensa.

Según Keleher, Educación emitió un pago parcial en el mes de febrero a pesar de que FEMA no ha desembolsado el dinero.

“Pero hasta que FEMA no me apruebe ese segundo pago, es bien difícil yo buscar dentro de los fondos que tengo como adelantárselo. Estoy casi rehén de yo poder acceder los fondos para pagarlos. Tampoco quiero hacer un pago indebido, porque eso sería otro problema. No es que no quiera pagarlo, es que esas son las condiciones que me imponen”, sostuvo.

Según la agencia, las horas extras trabajadas en el periodo de septiembre a diciembre de 2017 (que comprende los primeros meses luego del paso del huracán María se pagaron. Resta por pagar las horas trabajadas de enero a marzo de 2018.

La presidenta del Sindicato de Trabajadores de Comedores Escolares, Nelly Ayala denunció que a un año del impacto de los huracanes Irma y María, estos empleados aún no han cobrado por las horas extras que trabajaron durante la emergencia e hicieron un llamado al gobernador, Ricardo Rosselló Nevares.