De la Policía Municipal el nuevo refuerzo de los Gigantes en el Béisbol Doble A

Jhensen Santiago Fargas. (Fotos/Suministradas)

CAROLINA – En la búsqueda de reforzarse de cara a la postemporada del Béisbol Doble A, los Gigantes de Carolina anunciaron la firma de Jhensen Santiago Fargas, un receptor nacido y criado en Carolina y quien pertenece a la Uniformada Municipal.

“Yo llevo jugando en Doble A desde el 2009, pero nunca había tenido la oportunidad de representar a mi municipio. Esto a mí me llena de orgullo. Ahora represento al municipio doblemente, en el terreno de juego y como parte de la Unidad de Protección de Animales y Ambientales”, dijo el policía de 33 años, quien se crió en el barrio Martín González del sector Campeche.

Los Gigantes tuvieron una exitosa temporada regular que los vio culminar con el segundo mejor récord en la sección Metro. “El béisbol se vive aquí en Carolina, la tierra de Clemente. Yo creo que el equipo está preparado para ir detrás de ese campeonato, pero la adición de Jhensen va mucho más allá. Estamos hablando de un joven que es un servidor público de primera. Que pertenece a una Unidad tan importante para nosotros y que nos representa dignamente todos los días en su lugar de trabajo”, expresó el alcalde José Carlos Aponte Dalmau.

En su día a día, Santiago Fargas se dedica a atender varias tareas, incluyendo las querellas de la Ley 154 “para el Bienestar y la Protección de los Animales. “Es interesante porque mi mamá era policía y siempre me gustó todo eso. Pero también siempre he amado a los animales. Siempre he sentido la necesidad de protegerlos y trabajar en la Unidad de Protección de Animales me da la oportunidad de hacer algo que amo de verdad”, reveló Santiago, quien se desarrolló en la Liga de Arrevica en Carolina.

Los Gigantes se enfrentarán a los Maceteros de Vega Alta el próximo viernes, 27 de agosto, en el Estadio Roberto Clemente Walker de Carolina.