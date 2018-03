De La Yolí para La Lupe

Vicente Toledo Rohena

redaccion@presenciapr.com

La música marcó su vida de una manera tan abarcadora que no ha podido alejarse del pentagrama. Más que la música, lleva la huella de vivir junto a su madre los diversos precios de la fama con las experiencias, anécdotas y recuerdos que tiene de su progenitora: La Lupe (1936-1992), ícono de los años 60’ y 70’ que con su estilo, voz y peculiaridad se hizo una leyenda.

Ahora, Rainbow García, artísticamente conocida como La Yolí -en honor a su progenitora Lupe Victoria Yolí, La Lupe- procura rendirle honores y perpetuar el legado de la cantante cubana, al retomar su carrera artística.

“Ya decidí retomar mi carrera y volver a cantar. Había comenzado a cantar hace algún tiempo. Grabé en aquel entonces hasta un demo, pero lo puse en alto porque decidí ser madre. Ahora que mi hijo ya tiene 21 años, Dios me ha dado la oportunidad para hacer lo que siempre quise hacer: cantar. Hay que caminar algunos escalones y brincar algunos charcos, pero aquí estamos”, detalló La Yolí, que tiene una forma muy similar a La Lupe en apariencia y forma de expresarse.

Aunque tanto La Yolí como su manejador Roberto Olivares no quisieron revelar mucha información sobre el proyecto que preparan en honor a La Lupe, si es un musical, una producción discográfica o ambas, la cantante nacida en Nueva York, y quien también vivió en Puerto Rico, dijo que está muy contenta con el proyecto que describió como “una experiencia interesante para los fanáticos de mi madre y principalmente mantener el legado vivo”.

“Podemos decir que es un proyecto que sirve de homenaje a mi madre… voy a cantar. Estamos trabajando con lo que será los arreglos y otras cosas fenomenal y bien rica para todos los amantes de la buena música. Será una sorpresa. Vamos a tener unas cuantas canciones de ella (La Lupe). Rumba, bolero, para que todos gocen. Mi sueño y oraciones todos los días es que Dios me lleve a mi isla (Puerto Rico) que amo tanto. Deseo cantarles, ponerlos a gozar; y hasta ayudar en lo que pueda, porque con estos del huracán Puerto Rico se levanta y ni para atrás pa’ coger impulso”, señaló La Yolí.

Vivió en Puerto Rico desde los dos años, donde aprendió español y estudió los primeros grados de escuela elemental. Posteriormente se marchó de nuevo a ‘la ciudad que nunca duerme’.

“Guardo muchos recuerdos lindos de Puerto Rico. Recuerdo que mami siempre decía que era cubana, pero que se segunda casa era Puerto Rico”, indicó.

Sobre recuerdos de su madre que atesora expresó: “Mami era bien cómica, le gustaba charlar mucho. Me cuidaba y me hacía reír. Antes y después de los escenarios ella era madre primero. Me enseñó a cantar. Me envió a estudiar canto cuando era pequeña. Los mejores salones de clases fueron los escenarios y sus presentaciones. Estaba en sus espectáculos… aprendí y vi como amaba y se daba a su público. Son muchos los recuerdos lindos que tengo de ella. Era una mujer dulce y humilde, pero fuerte a la vez”.

Acerca de la preparación para este proyecto dijo que no puede decir que es algo fácil, pero tampoco difícil. Que es algo que lleva en la sangre y lo vive. Que este es su tiempo y momento. Además, comentó que canciones como ‘Oriente’, ‘Como acostumbro’ y ‘Qué te pedí’ las recuerda con mucha nostalgia y de manera especial.

La Lupe dejó una huella imborrable con temas como ‘La tirana’, ‘Oriente’, ‘Puro teatro’, ‘Qué te pedí’, ‘Como acostumbro’ y ‘Yo soy como soy’, entre otros, que surcan, cuan eco interminable de una época donde La Lupe conquistó a un público, primero con músicos como el conguero Mongo Santamaría y ‘el rey del timbal’ Tito Puente y más adelante como solista.