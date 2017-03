De Tu Closet a Mi Prom: Más allá de un traje, una experiencia de vida (Vídeo)

SAN JUAN – De Tu Closet a Mi Prom, esfuerzo comunitario que por 10mo año ayuda a jóvenes de escasos recursos a celebrar su noche de Prom, invita a la ciudadanía a unirse a esta iniciativa que impacta sobre 400 jóvenes cada año.

Hasta el 17 de abril se estarán recibiendo donaciones en varios pueblos de la Isla para poder ayudar a la mayor población posible. El Comité Organizador de De Tu Closet a Mi Prom solicita la donación de vestidos de noche, carteras de noche, zapatos y/o accesorios nuevos o levemente usados.

“Las chicas que quieran ser recipientes de un ajuar, deben demostrar ser de escasos recursos económicos y presentar certificación de su centro de estudio del año en curso, donde evidencie ser candidata a graduación de cuarto año de escuela superior. El primer año que se realizó esta iniciativa se donaron alrededor de 300 vestidos y variedad de accesorios. Anualmente las donaciones han ido en ascenso. En el 2016 , sobre 400 participantes calificadas formaron parte del programa”, indicó Blanca Pérez, co-fundadora de la iniciativa.

Las jóvenes son referidas por su escuelas, orientadoras y trabajadoras sociales para formar parte del proyecto que incluye talleres de motivación, etiqueta, orientaciones vocacionales y refinamiento.

Vídeo: De Tu Closet a Mi Prom

“Agradecemos a Coliseo José Miguel Agrelot por permitirnos montar aquí la boutique De Tu Closet a Mi Prom, donde las chicas vienen para seleccionar su traje del 24 al 27 de abril. Aquí también podrán dejar trajes el miércoles 5 de abril vía auto-expreso. Modalidad que nos permite el Coliseo y que recibe más acogida, cada año”, indicó Laura Del Cuadro, gestora junto a Blanca de De Tu Closet a Mi Prom.

“Para nosotros es un placer poder ser parte de este esfuerzo una vez más y ayudar a cumplir el sueño de muchas jóvenes de poder asistir a su baile de graduación. Los que vivimos esa experiencia de disfrutar nuestros Proms sabemos lo importante de ese momento y lo que significa en la vida de un joven, un final y a la vez un comienzo; definitivamente un momento para celebrar. Agradecemos al equipo de De Tu Closet a Mi Prom, por contar con nosotros para una vez más convertir sueños en realidades”, Eduardo Cajina, Gerente General Coliseo José Miguel Agrelot.

De Tu Closet a Mi Prom cuenta con centros de acopio, como tiendas, negocios, escuelas privadas e individuos, quienes ayudan a recibir donaciones.

Los centros comerciales de DDR: Plaza del Sol, Plaza Río Hondo en Bayamón, Plaza del Norte en Hatillo y Palma Real en Humacao, son los principales centros de acopio hasta el 17 de abril. Los horarios son de lunes a viernes de 10:00 a.m. a 9:00 p.m.; sábados de 9:00 a.m. a 9:00 p.m. y de 11:00 a.m. a 7:00 p.m., los domingos. Además, se realizará un desfile de moda el 1ro de abril en Plaza del Sol a las 3 de la tarde, con algunos de los trajes que esperan para una candidata a graduación lo luzca en su Prom.

“DDR siempre ha estado comprometido con la comunidad, y nos sentimos satisfechos de ser parte de este esfuerzo que brinda felicidad a jóvenes de escasos recursos que necesitan ayuda y que puedan celebrar sus logros académicos. Nos complace ser patrocinadores de un esfuerzo que por tercer año consecutivo reúne un equipo de cientos de voluntarios y colaboradores de la comunidad, siendo nuestros centros comerciales el espacio que hará posible el éxito del mismo. El equipo de DDR siempre busca oportunidades para impactar positivamente las vidas de los puertorriqueños y esta es, sin duda, una experiencia única y memorable para la joven y su familia”, expresó Martha Hermilla, directora de Mercadeo Senior de DDR Puerto Rico.

Xiona exhortó a que en esto sdias que se exhalta la labor social, den alegría a estas niñas

Con el apoyo de todos, De Tu Closet a Mi Prom podrá continuar impactando positivamente las vidas de muchas jóvenes puertorriqueñas. Gracias a Desirée Lowry, Goya de P.R. , Universidad Interamericana y a Xioana Nieves por llevar nuestro mensaje y hacer posible este proyecto.

Xioana exhortó a las familias a unirse como labor social y donar trajes, accesorios y zapatos que puedan continuar su historia y acompañar a una joven en ese momento tan importante de su vida.

Gianette Larregui, estudiante de la escuela José M. Lázaro de Carolina, agradeció la oportunidad de poder participar este año y solicitó el apoyo a la iniciativa: “Doy Gracias a Dios y a De Tu Closet a Mi Prom, pues nuestro país necesita más personas como ustedes, que puedan ayudar al prójimo y permitir a personas como yo, brillar junto a nuestra Clase con un bonito vestido”. Su maestra Luz Rivera, de igual forma exhortó a los maestros y líderes escolares a participar, “que los maestros identifiquen estudiantes que podamos ayudar no solo en el salón de clase , sino fuera de él. Esa es su noche, comuníquense con el proyecto y apoyen a sus estudiantes”, terminó diciendo.

Por otro parte la joven Kyan Mojica que participó el año pasado, narró su experiencia y quiso traer su traje “para que otra joven pueda lucirse como ella en su noche”.

El evento fue creado por Blanca Pérez con el propósito de ayudar a las jóvenes de Dorado. Tomando en cuenta la necesidad tan grande encontrada, constituyó el Comité Organizador De tu Closet a mi Prom con Laura del Cuadro y un grupo de amigas. Este año Alexandra Irrizarry, Blanca Concepción y Betzaida García, son parte del equipo que hará que muchas jóvenes tengan en Prom soñado.