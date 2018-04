Décimo campeonato para la UPR Bayamón en el baile

SAN JUAN – Los Vaqueros y las Vaqueras de la Universidad de Puerto Rico (UPR) de Bayamón se apoderan el viernes de su décimo campeonato consecutivo en la competencia de baile en formato de exhibición, uno de los eventos más concurridos del segundo semestre de la Liga Atlética Interuniversitaria (LAI), que se celebró por primera vez en el Coliseo Roberto Clemente, en San Juan.

“Estoy que no quepo. Venimos a defender una trayectoria desde el 2009 donde la LAI abrió las puertas a esta competencia universitaria. Luego del paso del huracán María fue bien duro, no solo para nosotros, sino para todos los equipos lograr mantenernos. Pero me siento bien orgulloso, de todos los equipos, porque el nivel de competencia está subiendo a un nivel increíble en cada universidad”, Ricky Castellón, el entrenador de baile de la UPR de Bayamón.

Las nueve instituciones se enfrentaron en las categorías de Jazz y Hip-Hop, cuyas puntuaciones al sumarse sacaron el campeón global del evento universitario. La UPR de Bayamón ganó con 483 puntos. Mientras que las Jerezanas y los Gallitos de la UPR de Río Piedras le arrebató el subcampeonato a la UPR Mayagüez, que en esta ocasión alcanzó el tercer lugar, con 473 y 445.5 puntos, respectivamente.

En el jazz, la UPR de Bayamón obtuvo 236 puntos, la UPR de Río Piedras consiguió 234 puntos y el Colegio de Mayagüez finalizó en tercer lugar con 222 puntos. En el hip hop, mantuvieron las mismas posiciones con 247, 239, y 223.5 puntos, respectivamente.

La revelación del año fue a la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, quien cautivó a los presentes con sus piruetas en la presentación de Jazz y su explosivo baile de hip-hop, quedando en cuarto lugar general con 439 puntos (219 jazz y 220 hip hop).

El coliseo Roberto Clemente se prepara para recibir mañana, sábado, el porrismo desde las 7:00 de la noche. Esta competencia tendrá de innovador la inclusión de la competencia de mascotas y la presentación de las universidades ganadoras en el evento de abanderadas en formato exhibición. Podrá ser vista por WIPR Canal 6 y 3 y Facebook Fan Page LAI PR.