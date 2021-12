Declaraciones autorizadas del director ejecutivo de ACAA, Noé Marcano Rivera

Noé Marcano Rivera, exalcalde de Naguabo. (Foto/Suministrada)

SAN JUAN – “A través de los medios de comunicación ha trascendido información en la que se menciona a Naguabo como uno de los municipios en alegada investigación por fuentes anónimas o no oficiales.

Respecto a ese tema, quiero dejar establecido que hasta el momento no he recibido ninguna información de fuentes oficiales, por lo que no estaré emitiendo ningún comentario al respecto. Continuamos trabajando con los proyectos que tenemos en agenda para adelantar los objetivos trazados en la Corporación.

De surgir información de fuentes oficiales, estaremos en la mejor disposición de emitir declaraciones al respecto.”