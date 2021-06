Declaran a la humacaeña Rita Moreno hija adoptiva de San Juan

(Foto/Suministrada)

SAN JUAN – Durante el estreno del documental Rita Moreno “Just a Girl Who Decided To Go For It” celebrada en el Teatro Alejandro Tapia y Rivera, el alcalde de San Juan, Miguel Romero Lugo, entregó a la actriz la llave de la Ciudad de San Juan, además de nombrarla hija adoptiva de la Capital.

“Hoy, San Juan está de celebración. No solo podemos contar con la presencia de una de las artistas más emblemáticas y representativas de la mujer puertorriqueña, sino que también disfrutamos, por primera vez, de un documental que refleja la vida, logros, luchas y carrera de la gran Rita Moreno”, detalló Romero Lugo.

El alcalde añadió que “durante su vida, Rita Moreno ha ejemplificado los mejores valores que caracterizan a los puertorriqueños que viven tanto en la Isla como en el extranjero, resaltando el orgullo por lo que somos, el empeño en lo que hacemos, la resiliencia en cómo lo hacemos, la generosidad hacia todos y la convicción de que, a través del trabajo duro, podemos alcanzar nuestras metas y aspiraciones más altas”.

La actividad sirvió de escenario para proclamar a la artista Hija Adoptiva de la Ciudad Capital, así como otorgarle las Llaves de la Ciudad de San Juan. “Es preciso reconocer los extraordinarios logros, triunfos, talento y grandes dotes artísticos que reúne Rita Moreno”.

La también cantante y bailarina, nació en el pueblo de Humacao el 11 de diciembre. Está entre el selecto grupo de artistas que han ganado lo que se le conoce como EGOT, los cuatro premios principales en el mundo del espectáculo (Emmy, Grammy, Oscar y Tony).

Rita Moreno “Just a Girl Who Decided To Go For It” estará disponible en los cines a partir del 18 de junio y retrata la vida de la actriz, desde crecer en la pobreza hasta convertirse en la primera artista hispana en ganar el Oscar. El documental revela las luchas menos conocidas que enfrentó en el camino hacia el estrellato, como el sexismo y el abuso en Hollywood, una relación tóxica con Marlon Brando y un período de depresión el año antes de ganar el premio.