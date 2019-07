Defraudada Nayda Venegas con el gobernador Ricardo Rosselló Nevares

FLORIDA – La senadora del Distrito de Carolina, Nayda Venegas Brown, pidió a Ricardo Rosselló Nevares, que reevalúe su posición de correr, nuevamente, para la Gobernación de Puerto Rico en el 2020.

“Como mujer electa al Senado, es mi responsabilidad expresar mi sentir, no sólo como Senadora, sino también como mujer, madre, esposa e hija… Antes de ser Senadora, soy parte de una familia… Cuando el público me ve y cuando no me ve, es mi responsabilidad ser de una misma pieza, porque ese fue mi compromiso con todos aquellos que votaron por mí… He sido fiel a mis principios y valores, los mismos valores que atesoramos los puertorriqueños y que son parte integral de los que defendemos nuestra amada Isla… Valores como la integridad, la justicia, la lealtad, la sinceridad, la honestidad que hacen que tu trabajo se convierta en uno ético”, manifestó la Presidenta de la Comisión de Bienestar Social y Asuntos de la Familia.

“Defender estos valores me ha causado grandes batallas profesionales y personales. Pero, cuando la verdad es una, el tiempo y Dios nos otorga la razón… Como mujer, me siento sumamente indignada ante cualquier ataque que desmoralice el inmenso valor que tienen las mujeres y, en especial, a las puertorriqueñas. Es por esto, que condeno los ataques viscerales contra nosotras las mujeres y contra cualquier persona por su mero aspecto físico, de parte de cualquier persona en el Gobierno y mucho más de la persona en quien depositamos la confianza porque pensamos que compartía esos mismos valores que profesamos como pueblo”, agregó.

“Me entristece ver cómo la plataforma de progreso que fundó Don Luis A. Ferré, no esté representada desde La Fortaleza. Progreso significa respeto, unidad, diplomacia y visión de futuro. Pero, sepa Puerto Rico que los estadistas no están concentrados en La Fortaleza, somos cientos de miles que representamos una visión diferente. Somos la esperanza y seguimos siendo la respuesta… Unidos, los que creemos que Dios quita y pone reyes, que Dios hace justicia y que cualquiera que atente contra los valores que nos distinguen como pueblo, serán juzgados por el pueblo, de eso se trata una sociedad democrática”, hizo hincapié.

“No rindamos nuestra esperanza, Puerto Rico es luchador. Soy luchadora. Somos la gente buena que se levanta de la adversidad y de esto saldremos más fuertes como pueblo, como estadistas y como pueblo cristiano que somos”, terminó diciendo Venegas Brown.