Dejan sin opción a los dueños de “jet skis” en Luquillo (VIDEO)

Jayleen Rodríguez

redaccion@Presenciapr.com

LUQUILLO – La costa ubicada en la parte trasera de los afamados kioscos de Luquillo ha sido bloqueada por piedras y vallas de metal, imposibilitando el paso de vehículos con carretón hacia el cuerpo de agua.

El problema no solo ha afectado el disfrute recreativo de los residentes luquillense y de pueblos vecinos, sino que ha obstaculizado el que desembarquen compañías de “jet skis” que le ofrecen servicios de alquiler a los hoteles cercanos.

“Ya estamos cansados. Hemos tratado de hacer las cosas por la ley, pero eso solo nos ha imposibilitado disfrutar de nuestros equipos porque nos han bloqueado todas las salidas alternas que utilizábamos”, explicó el residente de Río Grande, James Matta.

El problema se agravó porque desde hace más de 10 años la rampa que ubica en la zona carece de un dragado que le permita al agua llegar a su caudal facilitando así el desembarque de motoras acuáticas como los “jet skis”.

“Para yo poder desembarcar mis equipos tengo que caminar hasta 60 pies empujando con mis manos los carretones en el agua, hasta llegar a un punto donde el agua sea lo suficientemente profunda para soltarlos”, denunció Matta Dávila.

VIDEO:

Mientras estuvimos entrevistando al residente, hubo compañías de alquiler de vehículos acuáticos que se nos acercaron para explicarnos su inquietud con la situación, ya que todos los días sus empleados tienen que hacer mucha fuerza para lograr desembarcar sus equipos.

Según nos explicó, la situación se ha llevado a diferentes foros. Hace seis meses que James Matta realizó una querella ante el Cuerpo de Vigilantes, quienes no le tomaron la querella y luego se comunicó con el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), denunciando la colocación ilegal de piedras en la zona marítimo terrestre, pero aseguró que quedó en nada.

“Le pregunté al DRNA porque no dragan donde está la rama y su respuesta fue en un inicio que no hay dinero para realizar el dragado, y luego dijeron que eso es jurisdicción del Cuerpo de Ingenieros”, explicó.

En un pasado, Matta y todos los dueños de “jet skis” utilizaban otra área detrás de los kioscos (cerca de la zona actual) para soltar sus vehículos. Según indicó, una vez comenzó la construcción se puso una cadena para evitar la entrada de autos. Este quitó la cadena, pero luego pusieron piedras. Se mueven a otra área para soltar sus “jet skis” pero los bloquearon con la instalación de unas vallas de metal, ya que tanto Matta como otros dueños de “jet skis” decidieron mover las piedras. Solo tienen disponible la rampa actual, donde antes hubo agua, pero ahora es un terreno que hace imposible el tránsito de autos y carretones.

En la parte posterior de los kioscos se lleva a cabo un proyecto de revitalización que incluye trabajar con la construcción de nuevos estacionamientos, baños, ensanche de aceras, y una plazoleta.

James Matta dijo que “se le ha dado varias opciones para nosotros poder tirar las embarcaciones, entre ellas Punta Embarcadero, donde ahora mismo botes tiran por esa área, pero por discrimen no nos permiten desembarcar”.

El área de Punta Embarcadero está justo al lado del balneario de Luquillo, ubicado frente a la antigua zona de acampar. La zona está siendo utilizada para el desembarque de botes de pesca comercial, mas no se le permite entrada a otros vehículos con carretones que no tengan licencia de pescador.

Actualmente, para llegar a Punta Embarcadero se debe entrar por el estacionamiento del balneario. Matta destacó que no tiene ningún problema en pagar el estacionamiento, no obstante, sostuvo que organizaciones de pescadores de Luquillo controlan esa zona y no quieren que dueños de “jet skis” desembarquen por esa zona “porque somos alborotosos y delincuentes”.

Tanto los residentes como las compañías de alquiler de transporte marítimo exigen respuesta ante el reclamo de un espacio seguro para desembarque de transportes acuáticos en la costa de Luquillo, ya que el problema les está afectando su salud física y negocios.