Demandan solucionar problema de AutoExpreso esta semana

SAN JUAN – El presidente de la Comisión de Transportación e Infraestructura, el representante José Luis Rivera Guerra demandó que para esta semana se tiene que presentar una solución al problema de emisión de multas que confrontan los usuarios del sistema Autoexpreso ubicado en las carreteras PR-22 y PR-5.

Así lo expuso en la continuación de vistas públicas sobre la Resolución de la Cámara 67 para que tanto al Departamento de Transportación de Obras Públicas (DTOP) como las compañías Metropistas y Gila LLC presenten una solución.

“Digan lo que tengo que hacer como legislador, porque yo quiero resolver esta situación esta semana porque sabemos que hay una responsabilidad compartida entre los tres, ya que hay unos retos a los que tenemos que añadirle la irresponsabilidad de unos ciudadanos que no recargan sus cuentas, no están registrados o simplemente no cuentan con el sello y los problemas de la tecnología que cambian día a día”, sentenció el legislador que lleva más de un año con el proceso de vistas sobre el particular.

Rivera Guerra que el secretario del DTOP, Carlos Contreras Aponte, tiene que tener un rol más activo y no limitarse a pedir la cancelación del contrato de GILA. Añadió, que esperará al Secretario, o a quien delegue el titular, para que hoy mismo le ofrezca más información tras no recibir solución alguna de parte de los tres deponentes. Ante ello, no descartó solicitar una moratoria en la emisión de multas hasta que se pueda lograr que el sistema sea uno confiable.

Luis Alberto Sánchez, vicepresidente de GILA LLC, sostuvo que el sistema para el cobro de peaje ha sido establecido según fue peticionado por la Autoridad de Carreteras en el contrato que se firmó en el 2015. “Ese sistema operativo está bastante adelantado, nosotros le hemos hecho las pruebas, hace lo que nosotros queremos que haga, pero esto hay que trabajarlo en conjunto con la Autoridad de Carreteras, para atender estas situaciones que han ocurrido”.

Ofreció como dato, que el 51% de las multas emitidas se distribuyen en un 6.4% de los usuarios del sistema de peajes que abona dentro del periodo de 120 horas que tienen para no se emita una multa, pero no recarga lo suficiente para cubrir todas las obligaciones de peaje en las que incurrieron en el periodo de gracia aplicable.

Mientras, la licenciada Miriam Stefan Acta, asesora del DTOP urgió a que se haga mandatorio el que las personas registren sus sellos de modo que se pueda conocer con certeza quienes cumplen con la obligación de pagar sus peajes. Al momento existen 1.4 millones de cuentas anónimas.

Por su parte, Gonzalo Alcalde, CEO de Metropistas anunció que tal como fue acordado con la Comisión, los semáforos que avisan cuando la cuenta necesita ser recargada estarán listos para su uso en septiembre en las plazas de Buchanan, Toa Baja y Vega Alta.

De otro lado, Miguel Pellot, representante de DTOP informó que en el caso de los 896 semáforos que están en proceso de ser puestos en funcionamiento, se han trabajado 817. De estas, 696 ya fueron energizadas.

Y en el tema de la tablilla única, que se encontraba sin reglamento, la misma fue presentada el 27 de abril y entrará en vigencia el 27 de mayo.

Más temprano, Rivera Guerra escuchó a un grupo de maestros y estudiantes referente a la Resolución Conjunta de la Cámara 330, del representante José “Ché” Pérez Cordero, que ordena al DTOP a instalar un rótulo de silencio e identificación de la zona escolar de la Escuela José González Ruiz ubicada en el barrio Laguna del municipio de Aguada.

Se indicó que hace unas semanas se llevó a cabo una visita ocular en las 11 zonas escolares del municipio de Aguada. De los datos recogidos, se concluyó que el 55% de los rótulos en las zonas escolares de Aguada esta deteriorados o no existen.

Además de la reparación de los rótulos, los estudiantes recomendaron que se añada un letrero de silencio para evitar que se interrumpa el proceso de enseñanza y aprendizaje debido a la contaminación sonora por parte de los vehículos con el sonido a alto volumen.

La licenciada Miriam Stefan, asesora principal del DTOP, indicó que la rotulación del mencionado plantel será financiada con fondos de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) y será instalado en las próximas semanas.

En torno a la petición de los estudiantes del rotulo de silencio, Stefan indicó que dentro de los estándares y especificaciones federales, no se encuentra este rótulo, pero mencionó que llevará las recomendaciones a DTOP para ver si se puede incluir en algún letrero existente.