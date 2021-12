Denuncian cambios de última para cruceros en tránsito hacia Puerto Rico

Crucero, Symphony of the Seas. (Foto/Suministrada)

SAN JUAN – El representante por Carolina, Ángel Matos García, denunció los cambios de última hora que el Gobierno está tomando sin medir las consecuencias para los pasajeros en tránsito de cruceros hacia la isla.

“Ayer se emiten nuevas y más altas restricciones a la industria de cruceros sobre el manejo y tratamiento en puertos en la isla. Este cambio tiene a miles de pasajeros del Symphony of the Seas, que está en ruta a la Isla, con la posibilidad de que se le niegue la entrada a la Bahía de San Juan. Entendemos el repunte catastrófico que Puerto Rici está atravesando, pero negar la entrada de un crucero con puertorriqueños a bordo, que regresan de viaje, además de turistas que están vacunados, que incluyeron a nuestra Isla en su travesía, no habla bien del país”, manifestó Matos García.

El también Portavoz del PPD en la Cámara invitó a la Autoridad de Puertos a revisar los protocolos de entrada para poder permitir la llegada de barcos cruceros que ya zarparon, así como los que no han salido de muelle, a que sean debidamente informados.