CAROLINA – El representante por Carolina y portavoz del Partido Popular Democrático en la Comisión de Turismo de la Cámara de Representantes, Ángel Matos García, denunció la cancelación en masa de decenas de visitas y salidas de barcos cruceros de los muelles de San Juan para la temporada 2020-2021.

“Desgraciadamente desde el pasado viernes se ha comenzado a confirmar la cancelación de decenas de visitas y salidas de barcos cruceros desde Puerto Rico, afectando miles de empleos directos e indirectos en toda la isla”, precisó el Representante.

La lista de cancelaciones la encabeza la empresa Royal Caribean con unas 90 visitas canceladas, esto representa unas 360,000 personas menos y un impacto de unos $44 millones a la economía de Puerto Rico.

“Además de las visitas en tránsito canceladas, se están cancelando 30 salidas base ( home porting ), lo que disminuye las opciones para las familias puertorriqueñas que hacen turismo náutico y que afectan la rentabilidad de habitaciones antes y después de la travesía de turistas que viajan al país. Uno de los barcos afectados por esta decisión es el Freedom of the Seas, que tanto gusta en la isla”, sostuvo.

Otros cruceros que anuncian la cancelación de visitas a la isla son el Allure of the Seas y Symphony o the Seas, ambos con capacidad de sobre 6,000 pasajeros.

“Todo esto es culpa principalmente de la alianza público privada (APP), que propone el gobierno para privatizar las operaciones en los muelles de San Juan y Ponce, a sabiendas de la oposición de la industria naviera y aún así se insiste en otorgar. Todavía hay empresas importantes como Carnival que no se han expresado, por lo que el efecto de las cancelaciones puede llegar a los 500,000 pasajeros. El daño a la economía puede sobrepasar los $100 millones de dólares. Exhorto a la gobernadora Wanda Vázquez a reconsiderar esta privatización”, finalizó Matos García.