Denuncian desaparición de maletín con votos a domicilio en Culebra

CULEBRA – A 3 días de haberse celebrado las elecciones generales, aún se desconoce quién es el ganador de la contienda por la alcaldía de Culebra. El actual alcalde y candidato a reelección por el Partido Popular Democrático (PPD), William Iván Solís, denunció que un maletín con los votos a domicilio de 27 electores no aparece en ninguna parte.

Al momento, la contienda por la alcaldía de Culebra coloca al incumbente con apenas 3 votos de ventaja (545-542) sobre el candidato novoprogresista, Edilberto Romero. Conforme a la información oficial publicada por la Comisión Estatal de Elecciones en su portal, al presente, solo resta por contabilizar 1 colegio de los 8 que se compone Culebra.

“Ahora mismo ese colegio no se puede contabilizar porque el maletín despareció. La CEE desconoce su paradero. Ese colegio es sumamente importante. Dichos votos tienen que encontrarse y contabilizarse. Ese es el derecho de todo elector y el conteo de ese maletín puede cambiar los resultados o aumentar nuestra ventaja actual. De no aparecer ese maletín, pudiéramos estar de cara a un fraude que necesariamente puede estar afectando todos los resultados a nivel isla. Nuestra democracia está en juego. Esperamos que antes que finalice este proceso, aparezcan los maletines y que todo esto se solucione. Nuestro pueblo no aguanta más incertidumbre. A nuestros electores, no se preocupen, que este proceso lo vamos a llevar hasta las últimas consecuencias”, sostuvo Solís en declaraciones escritas.