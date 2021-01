Denuncian miles de ciudadanos afectados por incumplimiento de la Policía con la nueva Ley de Armas

(Foto/Suministrada)

TRUJILLO ALTO – El presidente de la Corporación para la Defensa del Poseedor de Licencia de Armas (CODEPOLA), Ariel Torres Meléndez, advirtió el jueves que el Comisionado del Negociado de la Policía tendrá que evaluar el proceso de entrega de licencias y resolver con premura el caos que afecta a miles de ciudadanos ante la ausencia de organización y control de calidad que impera en la Oficina de Registro de Armas del Cuartel de la Policía de Puerto Rico.

“En este año 2021, con pandemia, terremotos, huracanes de por medio y nuevo gobernador en Puerto Rico, el proceso de renovación de licencia y obtención de nuevas licencias de armas debe ser uno confiable”, dijo Torres Meléndez en comunicación escrita.

Manifestó que en la Oficina de Registro de Licencias de Armas no contestan llamadas telefónicas y mantienen desprovisto a la ciudadanía de algún mecanismo para dar seguimiento a sus respectivos casos. Por tal motivo, solicitó a los socios y no socios de CODEPOLA que enfrentan problemas con su licencia de armas, renovación o licencia nueva, a que “visiten nuestras oficinas en Trujillo Alto y llenen un documento provisto porque vamos a exigirle a la Policía que todos estos casos se resuelvan en una semana, y para esto voy a llevarle la información digerida y a la mano para que resuelvan, pero desde ahora les garantizo que si no atienden esta petición vamos a ir al tribunal en pro de los derechos de los ciudadanos. Se acabaron las excusas”.

Torres Meléndez relató que “no podemos entender por qué, luego de entregar todos los documentos y obtener recibo, la Policía llame por teléfono al ciudadano para decirle que le falta equis papel. ¿Dónde lo extraviaron? ¿Cómo están manejando los expedientes de cada individuo? Lo otro es que, por alegado error involuntario, están enviado vía correo la licencia de otra persona que también está esperando la suya. En los casos de socios de CODEPOLA que nos avisan, nos hemos encargado de viajar a diferentes puntos de la Isla para entregársela a quien corresponde, pero es evidente que están traspapelando los sobres pre-dirigidos con la dirección postal exacta y echan la licencia en sobres al azar, también pre-dirigidos” y Dios que reparta suerte”.

El presidente de CODEPOLA dijo que se puede tolerar el error humano, pero cuando ocurre de forma continua, eso se llama descuido, falta de organización y empatía por los miles de ciudadanos que hicieron el proceso correcto y cumplieron con los requisitos del Estado. Es inaceptable y están en clara violación a la ley y al propio reglamento de la misma policía.

El Artículo 2.02 D (2) especifica: “La Oficina de Licencias de Armas “deberá completar la investigación y emitir o denegar la licencia en un término no mayor de cuarenta y cinco (45) días naturales, contados a partir de la fecha que se presentó la solicitud. No se aceptará ninguna solicitud para la expedición de una licencia de armas incompleta. A partir del 1 de enero de 2021, el término que tendrá la Oficina de Licencias de Armas para completar la investigación y emitir o denegar la licencia será de treinta (30) días. La Oficina de Licencias de Armas deberá atemperar sus procedimientos para cumplir con el término establecido”.

Torres Meléndez cuestionó la razón por la cual socios de CODEPOLA que sometieron su solicitud de renovación de licencia de armas en agosto del 2019 aún no la han recibido. Sin embargo, personas que radicaron meses después sí la recibieron. “Es mucha la evidencia que tenemos del mal manejo y descontrol que existe en ese Negociado. Como siempre estoy en la apertura para lograr que esto funcione como debe de ser, pero no vamos a tolerar el discrimen en los procedimientos”, señaló.

“Esta iniciativa no es meramente un capricho, va más allá, son nuestros derechos constitucionales. Eso incluye el Derecho a la Segunda Enmienda y el derecho a la Libre Asociación. Hoy en día, ambos derechos se están violando. El derecho a defendernos al no emitir las licencias como lo dispone la Ley 168 del 2019; y demorando, discriminando y echando hacia un lado los expedientes de miembros de CODEPOLA por el hecho de afiliación y en vista que por primera vez en Puerto Rico existe una Corporación que vela por el derecho que tenemos todos los ciudadanos a defendernos. Si solo uno de estos derechos o cualquier otro se cae o se vulnera, se abre la puerta para todos. No lo podemos permitir”, adelantó Torres Meléndez.

A su vez, velará por los derechos de los propios agentes del orden público que están solicitando sus licencias, pero le están exigiendo documentación que no aparece en la ley, ni el reglamento. “Ya fuimos al tribunal y prevalecimos en el caso de CODEPOLA vs Policía de Puerto Rico en defensa de los miembros de la Guardia Nacional, cuando el juez superior Anthony Cuevas Ramos determinó “no ha lugar” al reclamo del gobierno de Puerto Rico de que se desestimara el pleito para ordenar al Negociado de la Policía de Puerto Rico que cumpla con la disposición de la Ley de Armas de Puerto Rico de 2019, que establece una excepción del pago de comprobantes a todo miembro de la Guardia Nacional que gestione su licencia de armas”, destacó.

Concluyó que “la Policía no han querido acatar esa decisión, en el Tribunal Apelativo y en Tribunal Supremo prevaleceremos. Ahora en enero del 2021 se reduce a 30 días la expedición de la licencia, y dice la ley que, si la Policía no ha cumplido con su parte, viene obligada a emitir las licencias”.

La Corporación para la Defensa del Poseedor de Licencias de Armas de Puerto Rico (CODEPOLA) cuenta con una matrícula de sobre 10,000 socios y se dedica a defender al ciudadano que legítimamente tiene licencia de armas. El derecho lo ven como un privilegio y se hizo necesario tener un servicio legal con los abogados especializados en la Ley de Armas de Puerto Rico (Ley 168-2019) o cualquier ley prospectiva que se relacione con la tenencia legítima de armas de fuego en el país. Para más información, pueden acceder a la página https://www.facebook.com/codepola