Denuncian que ATM y HMS enmiendan unilateralmente contrato de trasportación marítima a las islas municipio

SAN JUAN – Los senadores Javier Aponte Dalmau, portavoz del Partido Popular Democrático (PPD), María de Lourdes Santiago Negrón, del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y Rafael Bernabe Riefkohl, portavoz alterno del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), miembros de la Comisión de Proyectos Estratégicos y Energía de la Cámara Alta, denunciaron que la Autoridad de Transportación Marítima (ATM) y la empresa HMS Ferries enmendaron “de manera unilateral y a espaldas del pueblo puertorriqueño” el contrato de privatización del servicio de transportación marítima desde y hacia las islas municipios.

De igual forma, aseguraron que ambas entidades han incumplido con el proceso de transición que debe darse como parte de la privatización del servicio y que el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) se ha negado a entregar al Senado documentación de importancia requerida para analizar la validez y alcance de la contratación del servicio más fundamental para los residentes de Vieques y Culebra. Las denuncias de los senadores surgieron tras realizar una vista ejecutiva con miembros de la Legislatura Municipal de Vieques, quienes pusieron al tanto a los legisladores sobre los últimos sucesos relacionados a la privatización del servicio de lanchas, que es investigada a través de la Resolución del Senado 31.

“Como parte de la investigación senatorial que se realiza sobre la privatización del servicio de lanchas desde y hacia Vieques y Culebra, estuvimos reunidos con varios miembros de la Legislatura Municipal viequense, quienes nos informaron como de manera unilateral la ATM y HMS enmendaron el contrato para adelantar el inicio de las operaciones formales por parte de la privatizadora. Inicialmente, HMS entraría a operar totalmente dentro de unos tres años, luego se informó que sería a partir del 1 de enero y ahora, advenimos en conocimiento que el contrato fue enmendado y la empresa está desde ayer en total control de las operaciones de este servicio. Determinación que se tomó alegadamente sin considerar al representante de los intereses de los residentes de las islas municipios y totalmente a espaldas de nuestro pueblo como ha sido el patrón de las últimas privatizaciones realizadas por este gobierno”, aseguró Aponte Dalmau, presidente de la Comisión de Proyectos Estratégicos y Energía del Senado.

Por su parte, Santiago Negrón expresó que “hay que confrontar la actitud de HMS Ferries de operar sin transparencia ni rendición de cuentas, y la complicidad de la ATM. Por ejemplo, ATM se ha resistido a entregar al Senado los documentos en los que deberían constar los trabajos que ha realizado HMS durante el periodo de transición (por los cuales recibe más de $2 millones al mes), y tampoco ha divulgado la alteración de los términos de esa transición. Privatización sin vigilancia, como hemos constatada en las últimas semanas, es la semilla de la corrupción.”

Durante la reunión ejecutiva con los integrantes de la Legislatura Municipal de Vieques también salió a relucir que ni la ATM ni HMS han cumplido como es debido con el proceso de reubicación de empleados hacia otras agencias. Gilda Pimentel Porfil, presidenta de la Asamblea Municipal, Dalia Pérez García, Julio Rosa Ponce y Luanny Benjamín Guishard denunciaron, además que el servicio que están recibiendo es completamente inadecuado.

El portavoz alterno del MVC destacó que como parte del conclave con los asambleístas municipales se confirmó que “entre las múltiples deficiencias y fallas del servicio ofrecido se pueden destacar que las lanchas de esta compañía son muy pequeñas para la cantidad de viequenses que tienen que utilizarla como principal medio de transporte, no tienen suficiente espacio para que puedan transportar sus compras de alimentos y no son embarcaciones hábiles y seguras para navegar en mar abierto. Además, es increíble e inaceptable que no haya una sola embarcación en Vieques durante las noches”.

Bernabe Riefkohl añadió que “ese contrato no ha aportado nada para mejorar el transporte ni las condiciones de vida de los residentes de Vieques y Culebra. Esto confirma que la privatización de los servicios públicos no es la solución. Urge la reorganización democrática de este servicio público con participación laboral y ciudadana de los residentes de las islas municipio”.

Finalmente, Aponte Dalmau adelantó que estará solicitando una reunión formal con la secretaria del DTOP, Eileen M. Vélez, bajo cuya agencia recae la ATM, para discutir estas denuncias y otras surgidas como parte de la investigación senatorial. “Todos estamos de acuerdo que esta contratación tal y como está no es buena ni para los viequenses y culebrenses ni para el pueblo de Puerto Rico. Yo creo que todas las partes, incluyendo a los más afectados, podemos sentarnos y ver la manera de llegar a unos acuerdos para enmendar el contrato de modo que se ajuste lo más posible a las necesidades y la realidad de nuestros hermanos de las islas municipio”, puntualizó el portavoz popular.