Departamento de Agricultura intercepta cargamento ilegal de plátanos

SAN JUAN – El Departamento de Agricultura (DA) interceptó el miércoles, un cargamento de plátanos traídos ilegalmente a la Isla.

Según un parte de prensa, los mismos, provenientes de la República Dominicana, no poseían las licencias ni permisos correspondientes previo a su llegada para eliminar cualquier posibilidad de plaga en los frutos.

El secretario auxiliar de Integridad, Jesús Santiago, junto a la División de Inspección de Mercados de Sanidad Vegetal y en coordianción con la señora Sonya Cruz y su staff de Customs and Border Patrol, inspeccionaron un camión de plátanos que no cumple las condiciones fitosanitarias requeridas. Este viola la cuarentena número 12 de Sanidad Vegetal, que indica no es permitido traer plátanos y guineos a la Isla con cáscara.

El mismo para evitar la entrada de enfermedades como el moko bacteriano, fuzarium tipo 4, que podrían afectar negativamente la industria de plátanos y guineos en Puerto Rico. “Es importante cuidar nuestra industria agrícola. Por tal razón, tenemos que ser estrictos en los productos que entran a la Isla, ya que es el sustento de nuestra gente”, comentó Santiago.

Este asunto fue referido al secretario del Departamento de Agricultura, Carlos Flores Ortega, para determinación de violaciones e imponer las penalidades correspondientes.