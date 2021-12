Dependencias Municipales compiten en la creación de árboles de Navidad 

CEIBA – Empleados del municipio de Ceiba organizaron una competencia de creación de árboles de Navidad basados en el tema, “Brilla una luz de esperanza”. Cada oficina montó un escenario navideño y crearon su propio árbol, la creatividad, ingenio y el compañerismo tuvo como resultado árboles majestuosos.

La competencia “El mejor arbolito” contó con la participación de once Dependencias Municipales. La decoración de cada oficina la eligieron sus empleados y ellos se encargaron de recrear el ambiente navideño haciendo énfasis en mensajes positivos.

“Este compartir entre empleados ha sido algo extraordinario, las oficinas quedaron hermosas. Reconozco el esfuerzo que cada uno ha puesto en este proyecto y la sana competencia que se generó entre todos los empleados, tenemos mucho talento en Ceiba”, manifestó el alcalde, Samuel Rivera Báez.

Los arboles fueron evaluados por un jurado compuesto por personas externas a la alcaldía. El jurado evaluó cuatro criterios: apreciación visual, armonía con el tema, transmisión del mensaje de esperanza y la presentación hecha por el empleado de la oficina.

El primer lugar lo obtuvo la oficina de Recursos Humanos, esta dependencia confeccionó un árbol no tradicional, en madera, cada tabla tenía mensajes de paz, amor, familia, armonía, alegría, tolerancia y fe, entre otros. “Nosotros construimos un árbol que no es vistoso, no es de competencias, es un árbol de mensajes de esperanza”, manifestó Evelyn Resto, secretaria del Recursos Humanos.

El segundo lugar, del mejor arbolito, lo ganó el Departamento de Finanzas cuyo árbol tenía efectos de nieve y el tercer lugar lo obtuvo el Centro de Envejecientes que contó con fotos de cada uno de los participantes del centro.