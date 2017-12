Derrotado argumento de que CFC se irían si se aprueba Reforma Contributiva, según presidente cameral

SAN JUAN – El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez Núñez reaccionó el martes a informes de prensa de que algunas compañías multinacionales con filiales en Puerto Rico avalan la versión del Senado Federal de la Reforma Contributiva propuesta por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“Ellos no tienen reparos con la versión del Senado. Nosotros tomamos nota de eso cuando estuvimos en Washington hace una semana. Ese argumento que están usando por ahí los amigos que quieren perpeturar la colonia, de que todas estas empresas van a cerrar y se van a ir, es totalmente falso. Totalmente falso”, dijo Méndez Núñez en una entrevista radial (WKAQ).

De acuerdo con informes de prensa, la gerencia de corporaciones con subsidiarias en la isla como Amgen, Pfizer, Eli Lilly, Johnson & Johnson, Procter & Gamble y Hewlett Packard expresaron apoyo a la versión senatorial de la Reforma Contributiva. Amgen, al menos, reclamó que el Congreso federal fortalezca la competitividad en la isla.

Explicó que actualmente toda corporación paga alrededor de un 35 por ciento de impuestos y que con la Reforma Contributiva de Trump, ese 35 por ciento bajaría según la versión del Senado a 12.5 por ciento.

“Nosotros lo que estamos peleando es; número uno, que Puerto Rico no está incluido en la reforma y si no está incluido en la Reforma, no nos están tomando en consideración. Peligra el 4 por ciento local que le impone el gobierno a estas compañías. O sea que el gobierno dejaría de recibir ese 4 por ciento adicional. Nosotros, lo que queremos es que nos incluyan para que al ser parte de esta Reforma Contributiva, muchas de esas empresas puedan venir a ubicarse en Puerto Rico para crear más empleos, para lograr que Puerto Rico pueda crecer económicamente”, detalló el líder de la Cámara Baja.

Sin embargo, el legislador dijo que el éxito de sus gestiones depende del trabajo de cabildeo en la Capital Federal. Detalló que la pasada semana se reunieron con congresistas como Paul Ryan quien le garantizó que incluirán a Puerto Rico en el lenguaje de la medida.

“Hay que ver el resultado final. Aquí hay unas personas que están hablando don un mensjae colonialista y habemos otros que estamos hablando con la realidad que es lo que se está cocinando en una mayoría republicana”, finalizó.