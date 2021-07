Descontento y frustración entre culebrenses por proceso de privatización de lanchas 

CULEBRA – Descontento, frustración y molestia colectiva es lo que existe entre los culebrenses por el proceso de privatización de la transportación marítima y los cambios que ha instituido la empresa HMS Ferries, el nuevo operador del servicio de lanchas que viajan desde y hacia las islas municipio, según trascendió en una vista pública de la Comisión de Proyectos Estratégicos y Energía del Senado realizada en Culebra.

La activista comunitaria Dolly Camareno, la residente Georgina González y la representante de la organización CoraLations, Mary Ann Lucking, manifestaron, en la vista pública, la molestia que existe en la comunidad en términos de que no hubo ningún tipo de participación ciudadana en el proceso de contratación de HMS Ferries, de que la Autoridad de Transporte Marítimo (ATM) no les informa de nada de lo que sucede con los servicios de transportación marítima y por los cambios severos que se han producido, recientemente, en el sistema de boletería.

“Existen muchas preocupaciones entre los culebrenses, pero hay tres aspectos importantes que dominan la molestia colectiva. En primera instancia, la falta de participación ciudadana en todo lo relacionado al proceso de privatización y la desinformación en términos a lo que representa el contrato de HMS Ferries para los residentes de las islas municipio. Además, los cambios en el sistema de boletería, que han provocado que no se les dé prioridad a los residentes sino a los turistas y que han abierto la puerta a un mercado de reventa. La mayoría de los residentes viven bajo un miedo constante del riesgo que constituye no poder salir a buscar servicios o comprar víveres a la Isla Grande porque cuando regreses no sabes si habrá o no espacio para llegar a Vieques o Culebra”, indicó el senador del distrito de Carolina, Javier Aponte Dalmau, presidente de la Comisión de Proyectos Estratégicos y Energía.

De las ponencias de las líderes comunitarias también se desprendió sus inquietudes por el servicio ofrecido mediante la Ruta Corta desde Ceiba y la necesidad de que se mejore el transporte colectivo en este municipio para que los residentes de las islas municipio no sigan privados de garantías civiles como lo son la atención de su educación y su salud. “Hay muchos estudiantes que se han privado de ir a la universidad porque no tienen medios para llegar a Fajardo y lo mismo sucede con residentes que necesitan atender asuntos médicos¨, expresó Aponte Dalmau.

Asimismo, en la vista pública se discutió el apoyo de los residentes de Culebra a la Resolución del Senado 147, de la senadora independentista, María de Lourdes Santiago y al Proyecto del Senado 420, de la autoría de Aponte Dalmau, que persiguen estudiar la posibilidad de establecer un modelo cooperativista o de empresas municipales para la administración y operación del transporte marítimo en las islas municipio y realizar una consulta ciudadana para conocer el sentir general de los residentes de Vieques y Culebra respecto a la contratación de HMS Ferries, respectivamente.

“Los culebrenses están en contra del contrato porque entienden que es un alto costo el que está pagando el pueblo de Puerto Rico. La mayoría esperaba que el operador privado trajera embarcaciones que tuvieran mayor capacidad y resolviera la crítica situación de transporte que han enfrentado los últimos años y eso no ha sucedido. Por tanto, quieren alternativas que puedan ser viables para atender real y efectivamente las necesidades de transporte colectivo”, destacó el senador carolinense.

Sobre la Resolución 147, el legislador planteó que se analiza si la ley de la Administración Federal de Transporte (FTA, por sus siglas en inglés) o cualquier otra entidad federal encargada de asignar fondos federales para transporte colectivo permite que una estructura como la de una cooperativa pueda tener acceso a estos fondos. Mientras, del referéndum que propone añadió que

“conocer la conformidad de los residentes con la contratación de HMS Ferries es sumamente importante porque de ser necesario impugnar el contrato en los tribunales existiría un instrumento que valida la insatisfacción de los residentes de las islas municipio”.

En la audiencia pública también participaron los senadores del Movimiento Victoria Ciudadana, Ana Irma Rivera Lassén y Rafael Bernabe, quienes no favorecen la privatización del servicio de transportación marítima y, en su lugar, se inclinan porque el servicio esté en manos de alguna entidad que incluya la participación de los residentes de las islas municipio.