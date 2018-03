Desde mi cocina

Elizabeth Blanc

El evento culinario más importante de la isla, Saborea Puerto Rico A Culinary Extravaganza en su edición novena regresa al Balneario de Isla Verde del 5 al 8 de abril. Según destaco Clarissa Jiménez , presidenta de la Puerto Rico Hotel Association,(PRHTA) en esta edición “se presentará una propuesta innovadora y divertida donde los asistentes podrán disfrutar de lo mejor de nuestra comida, bebidas y música.” El Saborea Bubbles & Bites será el evento de apertura el 5 de abril a las 6:30 p.m. en el Hotel Intercontinental. El fin de semana sabroso continua el viernes, 6 de abril con excursiones de turismo de aventura y gastronómicas para quienes gusten conocer más de la isla. Mientras que el sábado, 7 de abril los asistentes serán testigos de un atardecer espectacular desde el Balneario de Isla Verde desde las 5:00 p.m. hasta las 11:00 p.m. con propuestas de los mejores restaurantes de Puerto Rico y el domingo, 8 de abril el Saborea Ocean Brunch desde las 11:00 a.m. a 4:00 p.m. Los boletos están a la venta a través de ticketerapr.com o saboreapuertorico.com y hay precios especiales al pagar con la tarjeta MasterCard.

Los sabores de Pa’rriba

En el piso 20 del Edificio Popular Center en el corazón de la Milla de Oro en Hato Rey tienes una nueva alternativa de excelente comida criolla con toques orientales a un precio realmente módico y con amplio estacionamiento. Cuenta con una amplia barra con una interesante variedad de tragos, cervezas y vinos así también un Sushi Bar que ofrecen a la par con el menú regular del restaurante. Como en todo menú que presume de criollo en este no falta el mofongo, que igual se sirve con pulpo, carne vieja o churrasco teriyaki. Destacamos el arroz Pa’rriba donde lo aderezan con lavanda, ‘cranberries’ y almendras rostizadas. Hay especiales diarios como arroz con gandules apastelado, dorado con ‘crust’ de plátano. Sus precios comienzan desde $9.99.

Cantina Laredo…. Altar mexicano

En el segundo piso del Mall of San Juan abrió sus puerta Cantina Laredo para beneplácito de todos los apasionados de la buena comida gourmet mexicana. Abre todos los días desde las 11:30 a.m. hasta 10:00 p.m. Los fines de semana ofrecen su popular ‘brunch’ de 11:00 a.m. a 3:00 p.m. Se prestigian de la calidad de sus carnes y pescados. Nada mejor que comenzar el festín con sus refrescantes margaritas. No obstante, cervezas, vinos y finos licores hacen las delicias de su ‘Happy Hour’ en su hermosa barra con vistas espectaculares. Imperativo comenzar con el guacamole. Luego te deleitaras con los tamales de maíz y pico de gallo, trío de tacos con carnitas, arroz con cilantro, el ceviche, flautas, fajitas, enchiladas, burritos en varias combinaciones de carnes y vegetales. De postres sobresalen el exquisito flan mexicano y el tres leches de mangó.

Fotos/ Elizabeth Blanc