Designada Secretaria de Educación alega trataron de ridiculizarla durante vista de interpelación

Elba Aponte Santos. (Foto/Suministrada)

SAN JUAN – La secretaria designada del Departamento de Educación, Elba Aponte Santos alegó el viernes que el propósito de la Sesión de Interpelación de la Cámara de Representantes fue ridiculizarla.

“Llegar a ese nivel en la Cámara de Representantes de querer ridiculizar a esta servidora. El propósito es generar una presión a esta servidora, ridiculizarme, minar mi credibilidad y eso no les salió”, dijo Aponte Santos en entrevista radial (WKAQ 580).

La funcionaria dio su versión sobre la forma en que decidió contestar las preguntas.

“Yo fui pausada. Es la primera que yo me expongo a un escenario de esta naturaleza y quise ser pausada para llevar de manera relajada tranquila un mensaje”, expresó.

La manera de Aponte Santos de contestar las preguntas provocó el alegato de que utilizaba un apuntador. La funcionaria comparó el trato que recibió durante su interpelación versus la manera en que atendieron al secretario del Departamento de Salud, Carlos Mellado López.

“En el hemiciclo se levantó que hubo un trato desigual para esta servidora. Se dijo que hasta tenía un auricular que es ridículo ese mensaje. Yo me quite el ‘jacket’ y me levanté el cabello para que vieran que yo tengo la capacidad. Entiendo que si hubo un trato desigual”, expuso.

El proceso de interpelación duró largas horas. La situación provocó que el gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia le exigiera al presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández Montañez que culminara el proceso.