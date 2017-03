Destruirán municiones en Culebra

CULEBRA – El miércoles 15 de marzo de 2017, el contratista del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos estará destruyendo municiones encontradas durante los trabajos de Acción de Remoción de Tiempo Crítico en Cayo Botella. No se anticipan peligros asociados a fragmentación.

Las municiones que serán destruidas no contienen una gran cantidad de explosivos. Todas las operaciones se llevarán a cabo en tierra. Estas actividades han sido estrechamente coordinadas con el Servicio Federal de Pesca y Vida Silvestre, el Municipio de Culebra y las agencias ambientales.

El 15 de marzo se establecerá un perímetro de seguridad de 1,000 pies, desde las 8 a.m. hasta las 6 p.m. El perímetro de seguridad incluye las aguas alrededor de Cayo Botella, por lo que se le solicita a los usuarios de botes mantenerse alejados del área. Aunque es posible que personas en el área de Culebrita y la costa noroeste de Culebra pudieran escuchar las detonaciones, entendemos que cualquier persona fuera del área inmediata no escuchará o verá las mismas. Si las condiciones del tiempo o alguna otra situación retrasan o no permiten al equipo realizar o completar los trabajos el 15 de marzo, las actividades se llevarán a cabo el 16 de marzo. De tener alguna pregunta, favor de comunicarse con nosotros a FUDS.PuertoRico@usace.army.mil o llame al 866-279-4880.