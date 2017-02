Deteriorados los parques de pelota en Río Grande

Jaime Torres Torres

Especial para Presencia

RÍO GRANDE – Luces fundidas, postes doblados, hoyos, terrenos desnivelados, verjas que han colapsado, gradas deterioradas, y falta de mantenimiento a sus áreas verdes, son parte de las condiciones en que siguen los parques de pelota de la Ciudad de El Yunque, denunciaron varios padres y apoderados.

“El de Río Grande Estates es un parque que estaba bonito porque es nuevo, pero en un momento le iban a hacer unas mejoras y sacaron una verja, rasparon el cuadro y ahí se quedó todo. Ahora no se puede usar, porque no tiene cuadro ni verja. Yo resido ahí y me gustaría tenerlo listo para practicar y jugar”, dijo a Presencia, Caleb Matos, dirigente de Pequeñas Ligas, quien tuvo que trasladarse a las facilidades del barrio Malpica.

El año pasado este medio publicó un reportaje sobre las condiciones deplorables en que se encontraba la instalación deportiva del poblado Palmer. Entonces, el director regional del Departamento de Recreación y Deportes, Rafael ‘Kiki’ Rivera, se comprometió con atender la situación.

Tras un arreglo cosmético, que consistió de la poda del pasto, el parque se perdió, sirviendo nuevamente de guarida de roedores, sabandijas y cuadra de equinos.

Las condiciones del parque, cercano a las escuelas Félix Sánchez y Carmen L. Feliciano Carreras, contrastan con las mejoras a Palmer, el llamado Portal de El Yunque, una obra en la que se han invertido varios millones de dólares.

“Ese parque es una vergüenza”, dijo Emilio Roldán, apoderado de los equipos Rebels 7 y 8 de la Liga ARREVICA y quien ha optado por trasladar sus novenas al parque de Jardines de Carolina por el deterioro y abandono de las instalaciones de Alturas de Río Grande y Río Grande Estates.

“Ahora mismo están fuera de condiciones. No se pueden utilizar porque están llenos de pasto y el terreno está en malas condiciones. El de Palmer no existe y el de la última extensión de Río Grande Estates no tiene las medidas y el de la segunda lo convirtieron en uno de arco y flecha”, denunció Roldán al aclarar que el de Alturas ha mejorado porque “el apoderado del equipo trabaja en el municipio”.

Su experiencia en Carolina es diferente. Según Roldán, el alcalde popular José Carlos Aponte Dalmau es muy cooperador, tanto así que les desembolsa dinero para uniformes.

“Llevo cuatro años en Carolina. Hay más equipos y el alcalde nos da dinero para los uniformes. Paga $700 y hace el torneo municipal de los Gigantes de Carolina. Los parques de la Liga ARREVICA pasaron al municipio. No es que estén en las mejores condiciones, pero nosotros los padres nos movemos y los mantenemos. Eso sí, el municipio de Carolina ayuda más que el de Río Grande”, sostuvo.

Por su parte, Samuel Rivera, nuevo director regional del Departamento de Recreación y Deportes, dijo que no está autorizado a responder las preguntas de la prensa sin autorización previa del titular de la agencia, Andrés Waldemar Volmar Méndez.

Este medio supo que se reunió con el alcalde de Río Grande, Ángel ‘Bori’ González y que, aparentemente, atenderán la situación lo más pronto posible.

Mientras, ante la falta de parques de pelota decentes, no pocos padres optan por promover el ocio y el sedentarismo depositando un control remoto en las manos de sus hijos.

“Se quejan de que los niños están obesos y pendientes a los juegos electrónicos, pero es que no los estamos ocupando al no tener facilidades en condiciones en los parques”, concluyó Emilio Roldán.