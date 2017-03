Diana Méndez de Meléndez: Pasión por servir a su pueblo

Vicente Toledo Rohena

redaccion@presenciapr.com

FAJARDO – Vive agradecida de Dios por recibir la oportunidad de servir y ayudar a los demás. Por más de 28 años, realiza con tesón las funciones de primera dama en Fajardo y tiene un apego incondicional por los niños, mujeres maltratadas, y las personas de la tercera edad. Esposa del alcalde fajardeño, Aníbal Meléndez, por casi 50 años, Diana Méndez de Meléndez se goza su pasión de servicio.

Diana Méndez de Meléndez fue exaltada al Salón de Mujeres Ilustres en El Capitolio.”

“Estoy retirada hace diez años y voy a trabajar a la alcaldía todos los días. No cobro por mi labor. Al contrario, es un privilegio poder dar y ayudar a la gente de mi pueblo”, aseguró la primera dama de Fajardo, que se desempeñó como maestra, profesora, trabajadora social y hasta la primera mujer Sargento de Armas en el Senado, bajo la presidencia de Charlie Rodríguez.

Según explicó, la experiencia fue maravillosa. Siente orgullo por su desempeño en la posición y la oportunidad de romper barreras dentro de una responsabilidad identificada hasta ese momento por hombres.

“Agradezco la confianza que depositó en mí. Me conmovía estar en ese lugar donde grandes hombres y mujeres han legislado por el bien de Puerto Rico. Estoy orgullosa por mi trabajo, lo disfruté grandemente, tanto con los compañeros de mayoría como los de minoría”, dijo.

Como parte de la Semana de la Mujer, el miércoles, 8 de marzo, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, le rindió un homenaje a la primera dama de Fajardo. Esta fue exaltada al Salón de Mujeres Ilustres en El Capitolio.

Diana Méndez de Meléndez es madre de tres hijos y tiene siete nietos. Admite ser una abuela alcahueta, que se sentó y jugó con Barbie y soldaditos.

Atribuye su perseverancia y empeño por trabajar a una conducta aprendida desde niña.

“Estoy al lado de Aníbal (Meléndez) todo el tiempo. Él es un hombre que trabaja duro porque ama su pueblo y cuenta con mi apoyo incondicional. Tengo el privilegio de compartir mi vida por 52 años, con un hombre maravilloso, casi 50 como su esposa… un hombre que el motor de su vida es servir, con un amor grande por Fajardo”, dijo conmovida.

Entre sus funciones y labores no pudo precisar cuál añora más, porque todo lo hace con amor y pasión; pero habló del proyecto con los niños, ‘Los cuentos de la primera dama’ y ‘Arte teatro interactivo municipal’, donde se vistita distintas escuelas y teatros a presentar cuentos interactivos personificados por personal del municipio y estudiantes.

De igual forma, mencionó el desarrollo de la Escuela de Bellas Artes y el compromiso con los niños previo al comienzo del año escolar, donde se les entrega mochilas con efectos escolares, para el regreso a clase.

“Otro proyecto que atesoro mucho, igual que Aníbal, es el centro terapéutico para pacientes con Alzheimer… en un lugar donde hemos visto cosas maravillosas. Aunque la enfermedad no tiene cura, sí toma una pausa. Hemos tenido personas que cuando llegan no hablan, no comparten y a las dos semanas hemos visto reacciones positivas. Aníbal le llama ‘Respiro’, porque el centro da un respiro a las personas que cuidan a estos pacientes. Sabemos que este tipo de paciente necesita atención 24 horas, los siete días de la semana”, narró entre pausas.

Tras unos segundos, trató de explicar entre sollozos, cómo surgió la idea de crear el centro terapéutico con Alzheimer.

“Siempre los domingos, Aníbal y yo, veíamos en la iglesia una hermanita con la cual nunca hablamos, pero, de esas personas que te caen bien… nos abrazábamos, nos saludábamos. Luego de dos domingos consecutivos la dejamos de ver. Preguntamos por ella… y nos informaron que había muerto. Cómo era posible, pregunté. Nos contaron que tenía a su madre con Alzheimer y ella tenía cáncer. Al no tener quien cuidara a su mamá, descuidó sus citas y tratamiento; y falleció. Aníbal y yo sufrimos un gran dolor ante esa muerte, y a raíz de esta experiencia nació el centro, un lugar para que los familiares de estos pacientes puedan tener un respiro para hacer sus tareas y tomarse un respiro”, detalló entre lágrimas.

Otras actividades donde la primera dama disfruta de la planificación y trabajo son: La marcha en contra del maltrato de niños y mujeres; marcha en contra de cáncer mamario; Día del Niño; y la parada de Navidad y encendido.

“En Fajardo hay una cantidad de mujeres increíbles como Antonia Coello de Novelo; hasta mujeres que se son heroínas por dedicarse al cuido y la crianza de sus hijos. Mujeres valientes que nos hacen estar orgullosas de ellas. En esta Semana de la Mujer, todos los años seleccionamos a cinco y le brindamos un reconocimiento porque son ejemplo vivo de ser mujer”, puntualizó.