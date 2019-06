Director FBI pide cooperación ante investigación por corrupción en el gobierno, corporaciones públicas y municipios

SAN JUAN – El director de la Oficina del Negociado Federal de Investigaciones (FBI), Douglas Leff solicitó el viernes cooperación ciudadana ante investigaciones de corrupción en el gobierno, corporaciones públicas y municipios.

“El FBI investiga las denuncias de leyes federales de soborno cuando un funcionario realiza un acto oficial, como otorgar un trabajo o contrato, y esto se hace a cambio de algo de valor que se entregó o se entregará al funcionario. Esta cosa de valor podría tomar la forma de dinero, propiedad valiosa o apoyo para una campaña electoral, y la cosa de valor podría pagarse antes o después de que se lleve a cabo el acto oficial”, dijo Leff en declaraciones escritas.

“Estas investigaciones comenzaron con la información proporcionada por individuos que observaron esta conducta, y la historia reciente ha demostrado que la información provista por el público puede y aumenta considerablemente las posibilidades de un procesamiento exitoso de los responsables”, añadió

“Por lo tanto, solicitamos a los sectores público y privado, así como a la comunidad, cualquier evidencia adicional de la que tengan conocimiento, en base a los indicadores que se describen a continuación”, continuó.

Mencionó que “el FBI está tomando estas medidas para proteger al público, que tiene derecho a los servicios honestos de sus funcionarios. El FBI reconoce que también hay muchos servidores públicos honestos en Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, que realizan sus tareas todos los días con honor y distinción”.

Leff destacó que los ejemplos que se describen a continuación pueden haberse observado recientemente o en el pasado, y pueden haberse observado en cualquier agencia de los gobiernos federal, estatal o municipal.

“Sin embargo, el hecho de que se haya observado una o más de estas cosas no significa que alguien sea culpable de nada, solo que la conducta puede ajustarse a ciertos patrones que ya estamos investigando y que, por lo tanto, debemos estudiarlos”, señaló.

Información solicitada con respecto a la contratación pública:

• Contratos aprobados, o trabajos adjudicados, a individuos o compañías que no eran los oferentes más bajos, y pueden haber sido significativamente menos calificados que otros competidores para el contrato o posición.

• El incumplimiento de las prácticas comerciales normales en la adjudicación de trabajos o contratos.

• Grandes gastos pagados por una empresa que recibió un contrato con el gobierno, que no habría sido necesario si uno de los competidores de la empresa hubiera recibido el contrato.

Además, las empresas y las instituciones financieras podrían observar las siguientes señales de advertencia con respecto al lavado de fondos del fraude o la corrupción del gobierno:

• Los pagos recibidos por un individuo o compañía como un “consultor” o “asesor”, cuando esa persona o compañía no tiene experiencia aparente o experiencia en el comercio en particular.

• Los pagos recibidos en cuentas abiertas a nombre de una empresa, seguidos únicamente de retiros de efectivo o del pago de gastos personales.

• Depósitos en efectivo realizados en cuentas por personas distintas de los titulares de cuentas.

• Los pagos del gobierno recibidos en cuentas abiertas a nombre de una compañía que se formó el año pasado y no tiene historial bancario.

• Los pagos recibidos en cuentas que han permanecido inactivas durante un largo período de tiempo y de repente tienen un pico en la actividad de depósito.

• Los pagos en efectivo recibidos en cuentas de personas con una relación cercana con un funcionario del gobierno.

La información y los consejos públicos ayudan al FBI y a sus socios federales, estatales y locales encargados de hacer cumplir la ley. Se solicita a los ciudadanos con información que se comuniquen con la Oficina de Campo de San Juan del FBI al 787-754-6000, o que envíen consejos a través de la línea de consejos del FBI disponible en nuestro sitio web en www.Tips.FBI.Gov. Los tipsters pueden permanecer en el anonimato.