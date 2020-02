‘Discover Puerto Rico’ intenta recuperar cancelaciones tras terremotos 

SAN JUAN – Brad Dean, principal oficial ejecutivo de Discover Puerto Rico, organización de mercadeo de destino de la isla (DMO, en inglés) informó el lunes que durante el pasado mes de enero se registraron cancelaciones y posposiciones en el sector de reuniones, incentivos, conferencias y exhibiciones (MICE) a causa de la actividad sísmica reciente y las protestas en Puerto Rico.

“Desafortunadamente, esto es típico para cualquier destino después de un desastre natural o disturbios civiles. A pesar de las garantías de nuestro equipo y socios privados de que Puerto Rico está abierto para los negocios, algunos planificadores de reuniones expresaron su preocupación por la seguridad de sus asistentes como el factor principal para cancelar o posponer su evento hasta una fecha futura”, dijo Dean en declaraciones escritas.

Detalló que en enero, Discover Puerto Rico recibió cancelaciones de tres grupos que habían reservado directamente que equivalen a 5,858 cuartos noche hasta junio 2020. Por otra parte, siete grupos optaron por posponer sus fechas, cambiando aproximadamente 3,589 cuartos noche. Dado a que los equipos de ventas de los hoteles manejan su propia generación de potenciales clientes (“leads”) del sector MICE, este número no representa el total de cancelaciones o aplazamientos en toda la isla.

Dean alegó que la organización está trabajando arduamente para mantener el impulso en el 2020, a pesar de los acontecimientos recientes.

“Si bien nuestro equipo de ventas maneja directamente las reservaciones de muchas reuniones y convenciones, el Centro de Convenciones de Puerto Rico y socios hoteleros también han reservado varios eventos por su cuenta. Nuestro equipo contactó de inmediato a los grupos que teníamos asegurados y a los que estaban tentativos en nuestro flujo de ventas para compartir mensajes precisos e invitarlos a la isla para hacer visitas de inspección. Además, les hemos dejado saber a nuestros socios de hoteles que estamos dispuestos a asistirles con aquellos grupos que deseen realizar visitas de inspección en Puerto Rico”, dijo.

Asimismo, aseguró que desde el 6 de enero han trabajado de cerca con miembros de la industria en la Professional Convention Management Association (PCMA), la International Association of Exhibitions and Events (IAEE), la Meeting Professionals International (MPI), la Association Forum, HelmsBriscoe y la American Society of Association Executives (ASAE) para compartir los mensajes oficiales sobre el destino. También han compartido el mensaje de que están abiertos al turismo a través de las redes sociales dirigidas al sector de reuniones y convenciones.

“A pesar de las cancelaciones y posposiciones, nos complace informar que nuestro equipo de ventas aseguró más de 20 reservaciones de MICE con los esfuerzos realizados durante el mes de enero, lo que equivale a 10,604 habitaciones. Estas reservaciones incluyen reuniones programadas para el 2020 y 2021, lo que supone un impacto económico estimado de 11.6 millones de dólares. También generamos 83 clientes potenciales, lo que significa que hay interés en el destino hasta el 2026, totalizando un impacto económico potencial de 37.7 millones de dólares”, dijo Dean.