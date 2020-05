‘Discover Puerto Rico’ liderará la recuperación una vez sea seguro viajar

SAN JUAN – Discover Puerto Rico (DPR) liderará la recuperación del sector turístico de la isla, luego de que la pandemia del COVID-19 anticipe una pérdida de 1.9 millones de noches de habitación, que es tres veces más de lo que se perdió meses después del huracán María. La organización ha basado toda su planificación en resultados de investigación y ha estado trabajando para mantener a Puerto Rico en la mente de los consumidores.

“Puerto Rico enfrenta dos batallas, la de salud pública y la de la crisis financiera que esta pandemia ha causado en todo el mundo. Para nosotros, lo más importante es acelerar el ciclo de recuperación y salvar los 80,000 empleos que representa el sector turístico en la isla. Cada semana vemos investigaciones actualizadas de nuestros socios basando nuestras acciones en hechos y datos, que nos están guiando en la dirección de lo que piensa el consumidor y si quieren viajar después de que sea seguro hacerlo”, dijo Brad Dean, CEO de Discover Puerto Rico.

Durante la segunda Actualización de la Industria virtual con respecto a los efectos del COVID-19 en el sector turístico puertorriqueño, se compartieron datos relevantes con más de 350 participantes. En los últimos dos meses, se han observado cambios en la capacidad aérea, viendo que ha disminuido un 13% hasta finales del 2020. Se ha visto un aumento en los asientos desde septiembre hasta diciembre, una señal positiva en el regreso de los visitantes de ocio en el tercer y cuarto trimestre.

A través de la investigación realizada por Destination Analysts, los consumidores buscan relajarse en una playa o en espacios remotos que permitan conectar con la naturaleza, lo que posiciona a Puerto Rico en una ventaja. El monitoreo continuo del sentimiento del consumidor ayuda a la organización a comprender los mensajes adecuados, así como la audiencia y los momentos correctos, segmentando a los consumidores por diferencias geográficas y demográficas.

“Siguiendo nuestro Plan de Acción COVID-19, todavía estamos en la Fase de reorganización. Es importante entender que antes de entrar en la siguiente fase buscaremos puntos de referencia clave como una disminución en el número de casos nuevos de COVID en la isla, la reducción o eliminación de las restricciones de viaje hacia y dentro de la isla, y por supuesto, necesitamos ver una reactivación de la mayoría de los negocios relacionados con el turismo para dar cabida a los turistas”, explicó Leah Chandler, CMO de Discover Puerto Rico.

La organización ha estado trabajando constantemente en varios esfuerzos para mantener a Puerto Rico en la mente de todos, apuntando a aquellos viajeros que sueñan con volver a viajar pronto. Discover Puerto Rico, junto con socios de la industria local, han trabajado en 13 activaciones de experiencias virtuales, desde lecciones de salsa hasta demostraciones de cocina, generando más de 451 millones de impresiones. Además, la organización lanzó fondos virtuales para Zoom, rompecabezas digitales con imágenes de Puerto Rico, series de videos de sonidos de Puerto Rico y, próximamente, visitas guiadas en vivo con Google Earth y postales virtuales, entre otros.

Con el fin de ayudar a los dueños de negocios locales, Discover Puerto Rico ha estrenado una serie de videos de capacitación en línea en español, que abarcan de ocho a 10 temas, que serán muy beneficiosos para ayudarlos a tener éxito en sus negocios en estos tiempos de crisis. Algunos de los temas que se tratarán serán: “Cinco formas de optimizar alianzas durante una crisis”, “Las mejores prácticas para gestionar su presencia en las redes sociales durante una crisis”, “10 consejos para conectarse con periodistas y personas influyentes a lo largo del COVID-19”, “Actualización e instrucciones de Google My Business”, entre otros. Puede encontrar estos videos de capacitación en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales de la industria.

Una encuesta mundial reciente realizada por Northstar Meetings Group, encontró que los planificadores de reuniones continúan trabajando, informando que el 83% todavía trabaja a tiempo completo. Por esta razón, nuestro equipo de ventas continúa realizando esfuerzos para obtener clientes potenciales para futuros eventos y viajes a la isla. Aunque no hay duda de que el volumen de clientes potenciales ha disminuido sustancialmente, todavía se está viendo actividad y al momento hemos producido 40 nuevos clientes potenciales, que significan más de 23,000 habitaciones o cerca de $20 millones en impacto económico desde que comenzó el cierre. En el lado del ocio, Discover Puerto Rico está trabajando con socios para crear una variedad de promociones que llamarán la atención de los futuros viajeros a la isla.

“Discover Puerto Rico no ha dejado de promocionar a Puerto Rico y no lo hará. Si bien este no es un momento para publicidad pagada o actividades de ventas habituales, continuaremos manteniendo a Puerto Rico en la mente de nuestros futuros visitantes. Sabemos que este no es el momento de viajar a Puerto Rico, pero eso no significa que tenemos que parar de hablar sobre la Isla. Para aquellos que sueñan con sus próximas vacaciones, queremos que sueñen con Puerto Rico. Para aquellos que planean una futura reunión o convención, queremos que planeen venir a Puerto Rico. Para aquellos que están cansados de trabajar desde sus casas, esperamos proveerles una escapada temporera, recordándoles nuestras bellas playas y atardeceres, así como nuestra rica cultura, comida y café”, finalizó Dean.