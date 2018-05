Disfruta del NOWFE 2018

Elizabeth Blanc

eliblanc787@gmail.com

Tras el devastador huracán Katrina en 2005, Nueva Orleans ha renacido. Su arquitectura colonial, caribeña, cocina creole y ambiente festivo lucen más atractivos que nunca. P. Cada año se celebran el MardiGras, Jazz Fest y el NOWFE (New Orleans Wine Food Extravaganza) entre otros muchos eventos. Antes de enfilar hacia allá comparto contigo porque New Orleans debe estar prontamente en tus planes viajeros.

Esta ciudad que siempre está de fiesta, donde cada restaurante es un exótico carnaval de sabores y aroma , donde incluso escuchar un triste ‘blues’ es motivo de alegría. Si visitas New Orleans debes hacerlo tranquilamente sin carreras disfrutando ese ambiente relajado tan particular mezcla de Europa, África y el Caribe, tampoco vayas en plan de dietas ni agendas estrictas. Regodéate en esta ciudad las cosas marchan a su propio ritmo y de esa manera hay que detenerse a probar todas las delicias que ofrece la que quizás es la mejor gastronomía de Estados Unidos por su originalidad, historia y variedad. Ciertamente para comilones confesos como yo es la mejor; quien diga que en Estados Unidos no hay cultura gastronómica no ha estado en New Orleans.

Qué no te puedes perder?

El Vieux Carre o barrio Francés es el corazón de New Orleans y, también, donde toda su historia puede palparse en sus calles y edificios coloniales. Un rectángulo de poco más de setentas manzanas se extienden a lo largo del Río Mississippi, lugar donde los franceses se instalaron en 1718 y construyeron la Catedral de Saint Louis emblema de la ciudad, las primeras mansiones y el mercado. En la actualidad es un distrito residencial y comercial donde puedes admirar patios coloniales hasta los shows de striptease de la calle Bourbon. Canal Street, la principal avenida comercial donde ubican hoteles y restaurantes y por donde circula el clásico Trolley Nola y el Cable Car que te transporta al Garden District donde ubican las universidades de Tulane y Loyola.

Los Sabores del Nowfe 2018

Si eres un viajero como yo -que aprecia la buena mesa- tienes que visitar a New Orleans desde el 23 de mayo hasta el 27 de mayo donde tendrás la oportunidad única de degustar los mejores vinos junto con las propuestas de los mejores restaurantes. Seminarios, cenas especializadas junto con dos ‘grand tastings’, buena música y alegría sin fin.

Para más información www.nowfe.com o www.nworleanscvb.com.