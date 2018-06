Disminuye captación de IVU en Fajardo

FAJARDO – Enfrentando grandes retos para mantener la solidez financiera, el acalde de Fajardo, Aníbal Meléndez Rivera, presentó el presupuesto para el año fiscal 2018-2019. Desde un renovado Centro de Usos Múltiples (altos del estacionamiento municipal de Fajardo) el alcalde cariduro informó a la legislatura municipal -y a su pueblo- un presupuesto “que requirió ajustes, pero proyectado siempre a ofrecer los servicios esenciales y la ayuda directa que requieren los ciudadanos”.

“El presupuesto presentado es uno consolidado y balanceado, ascendente a $24,578,398 de los cuales $18,466,381 corresponden al Fondo General. Este representa una disminución de $1,116,984 en comparación con el presupuesto del año fiscal 2017-2018”, manifestó Meléndez Rivera

En el área de Patentes Municipales se proyecta un recaudo aproximado de $4,500,000. Esto representa una reducción de un $929,918. La captación del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) también ha reflejado una disminución en comparación a los años anteriores.

“La experiencia que acabamos de vivir tras el paso de los huracanes Irma y María nos ha demostrado lo vulnerable que es nuestro país ante eventos atmosféricos como estos. Realmente fue una devastación sin precedentes. Antes de los huracanes las proyecciones económicas no eran alentadoras y después de los huracanes menos, cuando la economía cayó por más de $3 mil millones. Los turistas que no llegaron, muchas exportaciones que no ocurrieron, los negocios que quebraron, etcétera. ¡Pero ante todo este panorama Fajardo sigue en pie!”, dijo el primer ejecutivo municipal en su alocución.

Se anunció que tras el paso de ambos huracanes se proyectan recibir fondos de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés): huracán María, categoría A-B, la cantidad de $3,814,515.64; huracanes Irma y María, categoría A_B, la cantidad de $4,047,337.32.

Del mismo modo, se anunciaron las diferentes asignaciones de fondos para los programas municipales. Los fondos para la oficina de la Primera Dama y actividades especiales ascienden a $94,431. El presupuesto asignado para la Escuela de Bellas Artes asciende a la cantidad de $152,684. Los fondos asignados para bibliotecas municipales son $220,869. Para el desarrollo del deporte en niños y jóvenes se asignó la cantidad de $833,809 para el próximo año fiscal. La partida correspondiente a transportación y terminal de transporte público asciende a $601,057. El Departamento de Obras Públicas Municipal y Ornato continuará dando mantenimiento a la PR-3, por lo que los fondos asignados ascienden a la cantidad de $3,166,108. Mientras que para reciclaje se asigna la cantidad de $52,018. Y para la policía municipal se asignó la cantidad de $730,545.

Por otro lado, el alcalde fajardeño enumeró algunos proyectos que y mejoras que se aproximan para su municipio. Entre estos se encuentran: el Kayak Village (Antiguo Varadero), mejoras Casa Rosa, mejoras en cruces plaza de recreo y paseo La Gloria, mejoras plaza de mercado, rehabilitación de antiguas facilidades de la cancha Evaristo Aponte, y otros. Todo este desarrollo programado se estima en un costo de $5 millones.

“Demás está decir que el paso del huracán María representó un golpe sustancial a la ya débil economía de Puerto Rico. El cierre de comercios, el éxodo de miles de puertorriqueños, la aprobación de decretos, exenciones municipales y estatales, así como un alza en los gastos operaciones que no contemplaban en sus presupuestos a causa del impacto del huracán, se suman al golpe económico que ya algunos ayuntamientos vienen arrastrando por mucho tiempo. Pero en Fajardo estamos en pie de lucha y con ese mismo espíritu trabajaremos arduamente para garantizar el Fajardo del futuro que todos aspiramos”, puntualizó Meléndez Rivera.