Disminuye el desempleo, según el secretario del Trabajo

SAN JUAN – La tasa de participación laboral reflejó un aumento de mes a mes, al estimarse en 40.6 por ciento, según reflejaron las últimas estadísticas del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, cuya metodología es validada por el United States Bureau of Labor Statistics (BLS) mediante un acuerdo cooperativo, trascendió el viernes.

Por su parte, tasa de desempleo se colocó en 10.4 por ciento el pasado mes de noviembre lo cual, representó una baja de un uno por ciento en comparación con octubre.

“Las encuestas oficiales del mes de noviembre contrastaron marcadamente con el panorama laboral de octubre, el cual midió el impacto inmediato de los huracanes Irma y María. Afortunadamente, no se reflejó pérdida de empleo adicional entre los meses de octubre y noviembre. Al contrario, las encuestas reflejaron una recuperación en el empleo, lo cual es reflejo que mientras los comercios continúen abriendo, las personas volverán a sus puestos de trabajo. No obstante, lo anterior no significa que hayamos superado los efectos nefastos de los fenómenos atmosféricos en nuestra economía, ya que todavía nos encontramos por debajo de los números de empleo que teníamos previo a los huracanes. En el Departamento del Trabajo nos mantendremos atentos a estas encuestas para continuar observando el efecto de Irma y María en nuestra economía y los esfuerzos de recuperación de esta administración”, expresó el secretario del Trabajo Carlos Saavedra Gutiérrez en declaraciones escritas.

La encuesta de Grupo Trabajador reveló que para el pasado mes de noviembre hubo alrededor de un millón de personas trabajando en la Isla, lo cual representa una recuperación de 60 mil personas empleadas si se compara en relación con octubre de 2017. Este aumento puede deberse, principalmente, a que personas han vuelto a trabajar luego de estar sin empleo durante el primer mes tras el paso del huracán María. Específicamente, la encuesta reflejó un aumento de unas 26 mil personas trabajando por su cuenta entre los meses de octubre y noviembre. Además, se reflejó una recuperación de 5 mil personas trabajando en el sector agrícola en el mismo periodo.

Por su parte, el estudio del Empleo Asalariado No Agrícola en Puerto Rico, que se realiza tomando en consideración las nóminas de los establecimientos comerciales en la Isla, estimó que para noviembre existieron unos 850,500 puestos asalariados en la Isla, lo cual representó una recuperación de unos 10,100 puestos de empleo entre los meses de octubre y noviembre. En el sector privado específicamente, el empleo asalariado se estimó en 628,700 puestos de empleo. Esto también representó una recuperación de unos 6,600 puestos si se compara con el mes de octubre de 2017.

Los sectores que registraron la mayor recuperación en el empleo asalariado en el sector privado entre octubre y noviembre fueron las siguientes: Recreación y Alojamiento (6,100), Servicios Profesionales y Comerciales (2,800), Manufactura (500) y Minería, tala y Construcción (200).

Al igual que ocurrió para la encuesta correspondiente al mes de octubre, la tasa de desempleo, de participación, el empleo total, desempleo total y fuerza laboral son datos no ajustados estacionalmente. Regularmente esta data se ajusta estacionalmente, pero el BLS no pudo hacer el ajuste para el mes de noviembre debido a que no se tiene data para el mes de septiembre, ya que la encuesta de Grupo Trabajador no pudo ser recopilada por el paso de los fenómenos atmosféricos.