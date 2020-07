Disponibles tres refugios en Canóvanas

CANÓVANAS – La alcaldesa del municipio de Canóvanas, Lornna Soto Villanueva, informó que abrió 3 refugios y aseguró que tiene activos a 250 empleados del área de seguridad, manejo de emergencias, salud y obras públicas como parte de su plan de emergencia ante el potencial ciclón que pasa al sur de la isla.

“Desde ayer estamos trabajando ante el posible paso de este evento atmosférico y ya esta tarde abrimos 3 refugios. Los refugios abiertos son los siguientes: Urb. Loíza Valley, Escuela Elemental Juana Rodríguez Mundo; bario San Isidro, Escuela Vocacional William Rivera Betancourt y Barrio Cubuy, Escuela Superior Georgina Baquero”, anunció la alcaldesa.

Por otro lado, Soto Villanueva lamentó que “más del 50 por ciento de los abonados de la Autoridad de Energía Eléctrica a esta hora están sin servicios desde las 2 de la tarde y sin servicios de agua algunos sectores.”

Soto Villanueva, quien aún no ha sido dada de alta de haber sido diagnosticada con COVID-19, ha continuado trabajando desde su hogar. “Tenemos un grupo de trabajo que ha estado llamado a residentes que tienen hogares vulnerables y visitando las comunidades de zonas inundables para ofrecerle orientación e información sobre la movilización a los refugios. Hemos estado en las comunidades con guaguas de sonido y en nuestras redes sociales alertando a las comunidades de la importancia de ejecutar su plan familiar de emergencia. La exhortación es a movilizarse a los refugios lo antes posible aunque se que a esta hora muchos residentes han preferido alojarse con familiares. Importante, que si va alojarse en otro lugar verificar que no esté en zonas inundables. En nuestra redes sociales tenemos el listado de las zonas inundable. Por favor asegúrese que se va mover a un hogar seguro y no lo deje para última hora. Recuerden usar todo el tiempo el equipo de protección personal y mantener distanciamiento físico de seis pies en todo momento”, puntualizó.

Se destacó la importancia de que los residentes que acudan a los refugios lleven en su mochila mascarillas, guantes y jabón y que alerten a los encargados si se sienten con síntomas del coronavirus.