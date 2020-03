DRD despide a director regional por presiones políticas  

CEIBA – El subsecretario del Departamento de Recreación y Deportes (DRD), Máximo Díaz, por directrices de la secretaria Adriana Sánchez, le pidió la renuncia al director deportivo de la Región Noreste Samuel Rivera Báez, quien retó al alcalde de Ceiba, Ángelo Cruz a primarias por la alcaldía. La renuncia al cargo es efectiva, hoy, lunes, 9 de marzo de 2020.

Rivera Báez explicó que el pasado viernes fue citado a una reunión en el DRD, allí le pidieron la renuncia a su cargo como consecuencia de una querella que interpuso el alcalde de Ceiba, ante el Departamento de Justicia contra el DRD. La querella alega que Rivera Báez utiliza recursos de la agencia para adelantar su campaña política.

“La agencia sabe que esa demanda no procede que no tiene fundamentos válidos, no hay evidencia de las acusaciones porque son falsas. El objetivo detrás de esa querella ya surgió su principal efecto que era atacarme a mí, atentar contra la estabilidad de mi familia al sacarme de mi trabajo”, detalló el líder deportista. Añadió que, para su sorpresa, su jefa no acudió a la reunión y el subsecretario no pudo darle ninguna razón para solicitar su renuncia. “El subsecretario solo me abrazó con los ojos llorosos y no pudo decirme nada”, comentó.

Rivera Báez dijo que su despido de la agencia obedece a órdenes directas de la gobernadora Wanda Vázquez, quien aduce está favoreciendo al alcalde de Ceiba director político de la campaña de la gobernadora en la Región Noreste. “Yo he realizado un trabajo intachable, como director deportivo nunca han tenido una queja negativa de mis funciones, al contrario, he adelantado programas y proyectos deportivos en toda la región impactando de manera positiva a los todos los niños y jóvenes y de eso son testigos todos los alcaldes del área tanto penepés como populares”, manifestó Rivera Báez.

Afirmó que la querella que sometió el alcalde ceibeño, ante el Departamento de Justicia, es un desquite por los últimos acontecimientos negativos que han afectado la imagen del alcalde en el pueblo. Recordó que hace alrededor de un mes salió publicado en los medios del país una intervención que hizo el Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) en el municipio en busca de documentos por irregularidades denunciadas por los legisladores del mismo alcalde. También hace una semana salió público un informe de la Oficina del Contralor que hace serios señalamientos al alcalde en ocho hallazgos en claras violaciones de leyes.

“Tanto la intervención de NIE como el informe del Contralor, que reconozco han sido impactantes para el pueblo, no vienen de Samuel Rivera, ahí yo no tengo ninguna inherencia, opiné sobre esos hechos como cualquier ceibeños porque son serias las denuncias, hay serias violaciones de ley y en respuesta a esas denuncias que enfrenta el alcalde, en una clara respuesta política, sometió la querella en contra del DRD acusándome de utilizar recursos de la agencia para mi campaña política”, expresó Rivera Báez.

Según dijo las acusaciones de uso de recursos de la agencia están basadas en una actividad cristiana que se realizó en el pueblo. Los organizadores de ese evento dirigido a jóvenes y en que participaban unas 15 iglesias del pueblo le solicitaron a Rivera Báez una carpa. “Yo estoy montando carpas aquí desde que llegué a la agencia son actividades que tienen un gran impacto social y por eso les colaboramos, además cuando sea alcalde voy a seguir montando carpas”, manifestó.

La otra acusación proviene de unos impactos comunitarios que ha realizado en varias comunidades del pueblo. Especificó que esos impactos los ha realizado durante los fines de semana, en su tiempo libre, y todos los materiales utilizados son comprados por los mismos residentes, de lo que aseguró tener recibos y evidencias. Los impactos incluyen pintura en canchas, restauración de buzones y poda de maleza que arropaba áreas deportivas.

Otro evento presentado en la querella fue una visita que hizo el candidato a primarias por la gobernación Pedro Pierluisi al pueblo de Ceiba el pasado 25 de febrero de 2020. “Entregué toda la evidencia que ese día lo pedí libre a la agencia con un mes de anticipación”, resaltó Rivera Báez.

Ante su renuncia, Rivera Báez lamentó que el DRD no evaluó lo múltiples logros que tuvo en la región noreste desde su llegada a la agencia. Este aseguró que en la región pudo unir los directores de deportes de todos los pueblos ya fuesen del partido penepe o popular, también logró realizar impactos significativos en los municipios de Vieques y Culebra, administró con éxito los balnearios La Monserrate en Luquillo, Sevens Seas en Fajardo y Sun Bay en Vieques, los que pudo rehabilitar junto a los alcaldes, luego del impacto que sufrieron tras el huracán María. También, luego del huracán María pudo llevar a Fajardo los Juegos Deportivos donde participaron alrededor de 6,000 niños y jóvenes de todo Puerto Rico, entre muchos otros logros.

“Esto a mi no me va a doblar, al contrario, me fortalece, atentaron contra la estabilidad de mi familia soy padre de dos niños y como todo buen puertorriqueño tengo mis compromisos económicos de pagar una casa, escuelas, mantener un hogar, pero estoy seguro de que Dios está conmigo en todo este camino y sigo adelante. En lo demás que el pueblo juzgue y evalúe”, puntualizó el líder deportista.