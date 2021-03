DRNA redoblará el patrullaje en las costas y playas durante la Semana Santa

(Foto/Archivo)

SAN JUAN – Con el fin de garantizarle a la ciudadanía el disfrute de playas, lagos y lagunas, dentro de un marco de seguridad, durante los días de Semana Santa, Rafael Machargo Maldonado, secretario de Recursos Naturales y Ambientales, informó que el Cuerpo de Vigilantes reforzará el patrullaje en las costas y playas; así como en las áreas naturales.

“Queremos que la ciudadanía disfrute de estos días sin tener que reportar situaciones lamentables, por eso exhortamos a la ciudadanía disfrutar el receso de Semana Santa respetando y conservando los recursos naturales y costeros; es imperativo que cumplan con las reglas de seguridad, y que respeten las áreas de especies críticas, como lo es el manatí. En lo que va de año han ocurrido 4 muertes de manatíes por impacto de embarcaciones a exceso de velocidad; situación que se evita siguiendo las reglas básicas de navegación. Igualmente es de suma importancia que los nautas utilicen las boyas de amarre, debido a que son una opción de anclaje seguro que evita que sus anclas afecten los ecosistemas sensitivos”, señaló Machargo Maldonado

La Ley 430 de navegación y seguridad acuática de Puerto Rico requiere que toda embarcación cuente con el equipo necesario de seguridad. El equipo de seguridad requerido incluye, pero no se limita a: salvavidas aprobado per la Guardia Costanera (USCG), en el caso de motoras acuáticas el salvavidas es requerido en todo momento; señales visuales de auxilio y extintores aprobados per el USCG; artefactos de sonido, controlador de llamas para embarcaciones con motores dentro de la borda; linternas, luz de papa y mástil y placa de capacidad de carga y de descarga de aceite dependiendo de la clase de embarcación.

Por tal motivo los agentes del cuerpo de Vigilantes han establecido una plan de patrullaje en nuestras costas para garantizarle a la ciudadanía una mayor seguridad durante los días festivos, el secretario comentó que “nuestros vigilantes estarán en el agua atentos a que los nautas estén con sus documentos al día y verificando que se sigan los estatutos de navegación. Debo destacar que verificaremos que cuenten con el equipo de seguridad, que manejen sus embarcaciones a la velocidad adecuada y que sigan las normas establecidas en el agua. A la vez, habrá presencia del Cuerpo de Vigilantes en la Zona Marítimo Terrestre, Balnearios, Bosques, Áreas Recreativas y Áreas Naturales Protegidas; desde horas tempranas de la mañana hasta horas de la madrugada, de jueves a domingo. Deseamos una Semana Mayor libre de incidentes.”

De la misma forma, exhortó al público que asista a las costas a no dejar basura, a llevarse aquella que generen y a reciclar. Recordó que algunos desperdicios pueden llegar al agua y provocar la muerte de especies marinas, mamíferos marinos y aves acuáticas.

“Es importante mencionar que algunas playas son utilizadas por las tortugas marinas para hacer sus nidos; por lo que pedimos respeto y no acercarse a ellos. Los grupos tortugueros han marcado las áreas, así que es fácil identificarlos y pedimos colaboración para cuidar estas especies en peligro de extinción. Queremos que durante esta semana, cuando a las costas lleguen miles de personas, las playas permanezcan limpias y para el disfrute de todos,” dijo secretario

Para realizar una querella o reportar un incidente puede comunicarse al Centro de Mando del Cuerpo de Vigilantes a través del 787.230.5550. Si es una emergencia en donde la vida o la propiedad estén en peligro deben llamar al 9-1-1.

Áreas Naturales, Bosques Estatales y Balnearios de Programa de Parques Nacionales permanecerán abiertos durante la Semana Santa

Todas las Reservas y las Bosques Estatales del Departamento de Recurses Naturales y Ambientales (DRNA) durante el periodo de la semana Santa, con excepción del Viernes Santo, permanecerán abiertos en su horario regular, para el disfrute de todos los visitantes.

Los balnearios de Boquerón en Cabo Rojo, Caña Gorda en Guánica, Cerro Gordo en Vega Alta, La Monserrate en Luquillo, Manuel “Nolo” Morales en Dorado, Punta Salinas en Toa Baja, Seven Seas en Fajardo y Sun Bay en Vieques; estarán operando en horario regular, incluyendo el Viernes Santo.