DTOP estrena línea telefónica para que personas sin Internet puedan sacar las citas de CESCO

“Aunque cientos de miles de personas ya han podido renovar sus licencias y realizar un sinnúmero de transacciones adicionales sin la necesidad de hacer filas en CESCO, pues pudieron sacar sus citas de forma fácil y segura desde la aplicación para teléfonos celulares, CESCO Digital, o desde la página de internet cesco.turnospr.com, reconocemos que algunos ciudadanos no tienen acceso o no dominan estas plataformas tecnológicas. Por tal razón, estamos poniendo a la disposición de esos ciudadanos una línea telefónica a través de la cual se les orientará y se les dará una cita, según disponibilidad de espacios, para el día, la hora y el CESCO que más le convenga,” explicó Contreras Aponte.

El número 939-545-3708 está disponible de lunes a viernes, de 8:00 am a 5:00 pm.

El secretario de DTOP informó que desde que se estrenó el nuevo CESCO 2.0, con el sistema de CESCO Citas, en julio pasado, cientos de miles de ciudadanos han podido realizar sus transacciones en CESCO en un ambiente más rápido, más seguro y con cero filas.

“En solo 5 meses cientos de miles de personas han logrado renovar sus licencias e identificaciones oficiales de DTOP, así como realizar otras transacciones en CESCO sin hacer filas, sin aglomeraciones que constituyan una amenaza ante la pandemia del COVID-19, y en un tiempo promedio de menos de 15 minutos, algo que hace un año atrás era inimaginable,” añadió.

El secretario insistió en que “aquellos ciudadanos que tienen acceso y dominan tanto el internet como la aplicación CESCO Digital deben continuar utilizando estas plataformas para sacar sus citas, y dejar la línea telefónica para aquellos que no tienen acceso o no las dominan. De esta forma, procuramos que las líneas no se sobresaturen y que podamos atender a más ciudadanos.”

Vienen más servicios para CESCO Digital

“Son muchos los beneficios que tienen los cerca de un millón de ciudadanos que ya bajaron en su celular la aplicación CESCO Digital. No solo tienen su licencia virtual, única en la jurisdicción de los Estados Unidos y válida para toda transacción oficial en Puerto Rico, y un por ciento extraordinario ya puede hacer la renovación digital de su licencia o identificación desde la propia aplicación, entre otras funcionalidades que le hacen la vida más fácil y segura, sino que muy pronto podrán hacer los traspasos de vehículos de motor sin la necesidad de ir físicamente a un CESCO o una colecturía del Departamento de Hacienda,” sostuvo Contreras Aponte.

A través de la aplicación CESCO Digital, disponible de forma gratuita en el AppStore de Apple y Google Play para iPhone y Android, respectivamente, ya se puede lograr lo siguiente: