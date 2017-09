Edificio de Operaciones Electorales Centro Principal de Acopio para los afectados por Irma

SAN JUAN – La Presidenta Interina de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), María D. Santiago Rodríguez informa, que ante la situación por el paso del Huracán Irma la Oficina de la Primera Dama, Beatriz Roselló, designó el Edificio de Operaciones Electorales como Centro Principal de Acopio para los afectados por el Huracán Irma.

Además, comunicó que se estarán recibiendo donativos, tales como, alimentos no perecederos, comida enlatada, artículos de primera necesidad y de higiene personal, pañales para bebé y adultos, agua, entre otros. Este Centro operará en horario de 9:00 am a 9:00pm el Edificio de Operaciones Electorales que está ubicado en la Calle Federico Costas Final, Parque Industrial Tres Monjitas Hato Rey, después de la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana. También todas las Juntas de Inscripción Permanente (JIP) de la Isla estarán recibiendo los donativos en horario regular de 8:00 am a 4:15 pm.

“La CEE una vez más se une a los esfuerzos de ayudar a Puerto Rico y las islas del Caribe impactadas por el Huracán Irma. Exhortamos a la ciudadanía a cooperar como siempre lo ha hecho. Es momento de ayudar a otras personas y dejar saber que la CEE está al servicio de nuestro pueblo”, concluyó Santiago.