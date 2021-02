Educación anuncia la apertura de 115 escuelas para iniciar clases en marzo (Documento)

(Foto/Archivo)

SAN JUAN – La secretaria designada de Educación, Elba Lissette Aponte Santos, anunció el jueves, la apertura de 115 escuelas para iniciar de manera híbrida desde el mes de marzo.

“Reconozco que esta decisión puede traer algunas dudas e interrogantes en nuestra comunidad. Al día de hoy notarán que, aunque hay escuelas listas para operar, no se pueden abrir por órdenes del Departamento de Salud”, dijo Aponte Santos en conferencia de prensa.

Según explicó, el calendario escolar establece que el lunes, primero de marzo, se llevará a cabo la apertura de los planteles escolares. Del 3 al 5 de marzo, se trabajará con la preparación y los adiestramientos del personal en las áreas del tema de salud. Los estudiantes comenzarán a llegar a las escuelas de manera paulatina y escalonada, comenzando el miércoles, 10 de marzo, en horario especial.

Las escuelas que reabrirán deben estar registradas en el BioPortal del Departamento de Salud (DS) para la notificación de posibles casos de COVID-19.

“Hemos seleccionado 136 escuelas de las cuales 21 están en municipios en nivel rojo, por lo que solo se abrirán 115”, explicó Aponte Santos.

Debemos tener en cuenta que este número será cambiante, según el DS ofrezca los datos. Los superintendentes regionales y el personal de nivel central las visitaron con el propósito de recoger las necesidades de su planta física para que contaran con las condiciones para el cumplimiento del COVID-19. Diariamente, el personal escolar deberá cumplir con el protocolo del DS que empieza con la toma de temperatura en el transporte escolar y luego en la entrada del plantel”, explicó.

Los padres o encargados no deberán llevar al estudiante a la escuela con síntomas. Sin embargo, si los síntomas se presentan en la escuela, será movilizado a un área de aislamiento donde será atendido por enfermeros escolares. Estos profesionales de la salud recibieron adiestramientos y estarán en comunicación constante con los epidemiólogos municipales y el personal del DS.

Asimismo, Aponte Santos estableció que el DE hizo una inversión total de 6.6 millones de dólares para la adquisición de termómetros digitales, canastas básicas con equipo de protección como mascarillas y materiales de limpieza. El propósito es desinfectar los salones, los baños y las áreas comunes.

Las escuelas contarán con la rotulación de información para asegurar el distanciamiento y evitar aglomeraciones. El tráfico de estudiantes deberá ser unidireccional, las fuentes de agua no estarán en función, se deberá mantener seis pies de distancia y estará visible información sobre la prevención del virus y el lavado de manos, entre otros. Se continuará con el almuerzo escolar en modalidad Grab and Go y se aclaró que no es requerido el uso del uniforme escolar. Sin embargo, deberán usar vestimenta apropiada, según el protocolo de la escuela.

La secretaria anunció, además, que cuentan con los empleados necesarios en las escuelas designadas y que el componente socioemocional: consejeros profesionales, psicólogos escolares, enfermeros escolares y trabajadores sociales escolares, estarán disponibles para ayudar a los estudiantes en este proceso de adaptación. En esa área, el DE trabaja en colaboración con ASSMCA para brindar apoyo emocional a toda la comunidad escolar.