Educación busca opciones para que los estudiantes cumplan con los requisitos para pasar de grado

SAN JUAN — El secretario interino del Departamento de Educación, Eliezer Ramos Parés, dijo este lunes en entrevista radial que buscan opciones para que los estudiantes cumplan con los requisitos para pasar de grado, incluyendo clases en el verano, en lugar de que miles de ellos repitan el grado.

En entrevista radial con Normando Valentín en la Mañana, por Notiuno 630 AM, Ramos Parés afirmó que “quedan tres semanas de clases. Son tres semanas en que mucho puede pasar”.

“Típicamente las tendencias nos dicen que el número de fracasos siempre es mayor en marzo. Y que en mayo los estudiantes se ponen al día con sus maestros y algún tipo de remedial. Ocurre que esos números tienden a bajar”, dijo en cuanto a los estudiantes que no tenían progreso académico hace semanas para pasar de grado.

Recientemente se reseñó en los diversos medios de prensa en Puerto Rico que cerca de 45,000 estudiantes en el Departamento de Educación tenían F en sus notas, lo que era casi el 20 por ciento de los alumnos en el sistema público de enseñanza.

“Así que lo queremos es darle oportunidad a esos estudiantes de que puedan llegar a sus escuelas. De que puedan tener contacto, con sus maestros. Junto con sus papás atender la situación y darles la oportunidad, verdad, de que en efecto cumplan con las destrezas y requerimientos del grado”, añadió el secretario interino de Educación.

“Si no es así, igualmente prepararlos para lo que es, la escuela de verano. Y darle esa oportunidad de que para agosto puedan continuar con sus pares, con sus compañeros, con sus amigos, en ese curso escolar”, sostuvo Ramos Parés.

En cuanto a cómo comparan las cifras de ahora con otros años escolares, Ramos Parés dijo que el año pasado no es comparable.

Reuniones de padres y madres con los maestros

“Estamos dando la directriz de que nuestros maestros y directores estén disponibles en caso de necesidad de reunión. Aquellas escuelas donde los municipios estén en rojo (por la transmisión comunitaria por COVID-19), buscando alternativas”, dijo el secretario interino de Educación.

“No es pasarlos (de grado a los estudiantes) por pasarlos. No vamos a regalar notas. Pero sí buscar alternativas”, aseguró el educador.

Este jueves reabren las escuelas

Ramos Parés dijo recientemente que reabrirán las escuelas a partir del jueves 13 de mayo.

El semestre escolar termina el 26 de mayo.

El secretario menciona que una vez comiencen las clases presenciales, la prioridad es atender a los estudiantes: en riesgo de fracaso, en rezago académico, los que enfrentaron problemas de conectividad, los que requieren entrega de algún material, los que requieren pruebas de manera presencial y toda acción e intervención necesaria en beneficio de los estudiantes.

En el protocolo se menciona además que las escuelas que estén en un municipio en código rojo no tienen que recibir estudiantes. No obstante, los directores pueden convocar a los maestros para atender las prioridades establecidas.

El horario para los maestros será de 7:30 a.m. a 12:30 del mediodía o de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. Los estudiantes tendrán horario de 8:00 a.m. a 11:30 a.m. Los almuerzos se brindarán para que el estudiante se lo lleve a la casa.