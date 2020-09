Educación entregará computadoras en Fajardo y en Luquillo

FAJARDO – Como parte del comienzo de clases en este nuevo semestre escolar, el Departamento de Educación (DE) comenzó la entrega de computadoras portátiles a miles de estudiantes del sistema público de enseñanza. Debido a la pandemia del coronavirus COVID-19, las clases comenzaron el pasado lunes, 17 de agosto, de manera virtual. Los maestros se debían comunicar con sus estudiantes para establecer un contacto inicial, antes de comenzar las clases, y así determinar las necesidades de cada estudiante.

Mañana, jueves, 3 de septiembre, se repartirán laptops a estudiantes de la escuela superior Dr. Vevé Calzada en Fajardo de 8:00 a.m. a 10:00 a.m. Se explicó que solo se entregarán equipos a aquellos estudiantes que la escuela les haya notificado, por lo que no deben asistir padres o estudiantes que no hayan sido citados.

Para el viernes, 4 de septiembre, está pautada la entrega de computadoras a los estudiantes de la escuela Isidro A. Sánchez en Luquillo. Cada director escolar informará a su matrícula el horario de entrega y la logística de distribución de los equipos.

Han sido cientos los estudiantes con problemas por falta de internet o de equipos electrónicos en sus hogares. A esos fines, Educación adquirió más de 330,000 computadoras portátiles y “tablets” para estudiantes, las cuales dice entregarán a lo largo del semestre, hasta noviembre. Todos los estudiantes recibirán un dispositivo; de Kínder a segundo grado recibirán un iPad y de tercero a duodécimo grado una laptop.

Por otro lado, la agencia anunció que hoy, 2 de septiembre, se continuó con la distribución de computadoras en la región de Humacao, una de ellas fue la escuela Juan J. Maunez de Naguabo.

La directora regional, Sol Ortiz, manifestó que, hasta el momento, solo se han impactado diez escuelas de la zona este, pero no toda la matrícula, ya que se están realizando las entregas por fases.