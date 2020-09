El Archivo Histórico de Vieques continúa digitalizando sus colecciones

VIEQUES – El Archivo Histórico de Vieques (AHV), una organización comunitaria, sin fines de lucro y compuesta por voluntarios, continúa digitalizando sus importantes colecciones. El archivo posee una cantidad significativa de documentación relacionada con una amplia variedad de temas: arqueología, arquitectura, literatura, esclavitud africana y la industria azucarera de los siglos XIX y XX, los ingenios azucareros del siglo XX, la lucha obrera de 1915, la presencia y actividades de la Marina de los Estados Unidos en la isla y la histórica y heroica lucha contra la presencia militar.

Se estableció en 1990 como un centro de investigación con la misión de conservar documentos, materiales audiovisuales y artefactos relacionados con la historia, el desarrollo, la cultura y las luchas sociales de Vieques mediante el uso de técnicas sostenibles que viabilicen la participación comunitaria.

En años recientes, gracias al apoyo de la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades, se digitalizaron cerca de treinta mil documentos del archivo viequense incluyendo periódicos locales, documentos municipales decimonónicos y de principios del siglo, fotografías, entre otros materiales.

En una próxima fase de este proceso se ubicaron varios miles de documentos del AHV en la plataforma del Digital Library of the Caribbean (DLOC), de la Universidad de la Florida. Este importante paso, permite una accesibilidad al público general a este caudal de información sobre una amplia gama de temas viequenses. La conexión entre el AHV y DLOC surge de los esfuerzos solidarios de la Profesora Nadjah Ríos (UPRRP), Directora del Proyecto Digital: The Diáspora Project.

Entre los materiales recientemente colocados en el espacio cibernético de DLOC, se pueden mencionar: ¡Vieques, sí! ¡Marina no! y la colección fotográfica, Catanzaro: Vieques, 1942, entre otros. Los documentos del AHV se encuentran disponibles en línea en la página www.dloc.com/vieques y a través de las redes sociales del archivo comunitario, en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube.