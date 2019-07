El arte restaura cancha en Loíza (VIDEO)

Jayleen Rodríguez

redaccion@presenciapr.com

LOIZA- Un boricua de la diáspora regala su talento a la cancha de la urbanización Villas de Loíza, en la calle 24, creando un espacio comunitario saludable con el fin de generar comunidades saludables.

Nino Alicea es un artista nacido en Trujillo Alto, que desde su residencia en Los Ángeles California tramitó junto a la organización 2K foundation y Project Backboard, la restauración de la cancha plasmando un mural titulado: Múcaro Revive.

La filosofía de 2k foundation es que espacios comunitarios saludables, generan comunidades saludables. En este proyecto la organización en conjunto con el artista puertorriqueño plasmó en la superficie de la cancha el mural del Múcaro con la estrella agarrada, con el fuego en símbolo de nuevos inicios y la bandera de Puerto Rico, aunque de manera abstracta es el fondo del mural.

“La iniciativa de Múcaro for Puerto Rico la inicié luego del huracán María, y fue ahí cuando me contacté con la organización 2kfoundation, ellos ya tenían este proyecto de restaurar canchas, y cuando se enteraron de que yo era puertorriqueño me dijeron su interés de restaurar una cancha en Puerto Rico y seleccionamos esta cancha”, sostuvo el artista.

Según la líder comunitaria, Irma Delgado el proyecto se ha realizado en varias fases la primera fue de limpieza en la que un grupo de voluntarios de aproximadamente 20 personas limpiaron todas las áreas verdes, los baños y la cancha.

La cancha en un inicio no contaba con iluminación ya que el con el paso del huracán María el sistema enérgico colapso, y no había sido repuesto, por lo que parte de las mejoras que realizó el proyecto auspiciado por las organizaciones 2k foundation y Project Blackboard donaron postes eco amigables que se nutren de energía solar.

“Lo bueno de este proyecto es que la misma comunidad participó de la limpieza y embellecimiento del área, por eso nos comprometemos a mantener limpias y en óptimas condiciones las instalaciones”, mencionó Delgado.

Desde los inicios del proyecto ha causado revuelo de parte de algunos residentes ya que el mural cubre todo el piso de la cancha de baloncesto, pero el artista aseguro que parte importante de este proyecto auspiciado por 2k foundation, compañía que realiza los video juegos de la NBA, es que se respete todas las reglas del deporte incluyendo las líneas y patrón de las canchas de baloncesto.

“Todo se va a hacer con la ley, porque el principal uso de la cancha más allá del mural es para jugar baloncesto por eso cuando terminemos de pintar el mural comenzaremos a pintar las líneas”, expuso Nino.

La inauguración oficial de la cancha se llevará a cabo el sábado, 13 de julio, desde las 5:00 p.m. donde habrá música y refrigerios para el disfrute de la comunidad.

