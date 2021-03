El campeón mundial Wilfredo ‘Bimbito’ Méndez sale rumbo a Las Vegas

Wilfredo ‘Bimbito’ Méndez. (Foto/Suministrada)

TRUJILLO ALTO – El campeón mundial de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) en el peso de las 105 libras Wilfredo ‘Bimbito’ Méndez (16-1, 6 KOs), de Trujillo Alto, salió en la mañana de hoy hacia la cuidad de Las Vegas para continuar su entrenamiento en el Mayweather Boxing Club, con miras a defender por tercera ocasión su título mundial en el mes de mayo.

“Llevo varias semanas entrenando liviano y ya el lunes comienzo de lleno el entrenamiento para pelear posiblemente en mayo. Ya me están esperando (Jean) ‘Lobo’ Torres y mi entrenador ‘Yowy’ (Yoel González) y lo que viene es intensidad en el entrenamiento. Aquí lo importante no es ganar el título, lo importante es defenderlo y ser un campeón sólido. Mi manejador Raúl Pastrana espera hacer el anuncio de la pelea en unas semanas”, dijo ‘Bimbito Méndez.

‘Bimbito’ tenía previsto defener su cetro mundial el pasado mes de diciembre en la República Dominicana, pero un percance de salud impidió la celebración del combate.

“Estaba todo listo para enfrentarme a Alexis Díaz, pero después del pesaje la comida me cayó mal y todo se fue para abajo, los vómitos no paraban. Es como, tanto nadar para morir en la orilla. La frustración fue grande pero gracias a Dios todo se ha convertido en positivismo y en fuerzas para seguir hacia adelante”, dijo el campeón mundial.

El manejador Raúl Pastrana entiende que muy pronto se estará haciendo un anuncio oficial de la pelea a pesar de la situación actual de la pandemia, entre otros factores.

“De los 15 boxeadores clasificados que tiene la OMB, 12 son de Asia y no tienen los documentos requeridos para viajar a los Estados Unidos ó no pueden viajar por lo de la pandemia. No ha sido fácil estar contra de la pared, pero ya se está viendo luz en el camino y ‘Bimbito’ seguirá dándole mucha gloria a Puerto Rico. Como mínimo, proyectamos cuadrar dos defensas de ‘Bimbito’ en este año”.