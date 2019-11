HUMACAO – En el marco de su vigesimoquinto aniversario y luego de superar el impacto significativo que tuvo Plaza Palma Real por el paso de los huracanes Irma y María, dicho centro comercial revalida como el epicentro del comercio al detal de Humacao y la zona este de Puerto Rico tras anunciar su reapertura oficial y más ofrecimientos de tiendas y de entretenimiento.

Tras una reestructuración agresiva que conllevó una inversión de sobre 20 millones de dólares por parte de la empresa Retail Value Inc. (RVI), los residentes de Humacao, sus visitantes e inquilinos comerciales podrán disfrutar de un renovado centro comercial. La instalación promete acomodar una gama de ofrecimientos comerciales para los consumidores con más de 50 comercios en o antes de finalizar el 2020.

“Plaza Palma Real es clave para la actividad comercial de Humacao y del este de Puerto Rico. Además, forma parte de la historia del desarrollo económico de la región. Por esa razón, hemos puesto todo el esfuerzo y la inversión necesaria para reconstruir el centro y devolver el entusiasmo y la actividad comercial. No hemos descansado en traer nuevos ofrecimientos y satisfacer las peticiones de la ciudadanía que guarda mucha fidelidad a Plaza Palma Real”, indicó Francis Xavier González, vicepresidente de Retail Value Inc. (RVI), que, además de Plaza Palma Real, maneja otros once centros comerciales alrededor de la isla.

Entre los arreglos realizados a la planta física del centro comercial, se aseguró que el área que cuenta con sobre dos mil estacionamientos, tenga además sistemas de luces LED, rotulación y mejoras en los puntos de accesos alrededor de todas sus facilidades. Ello promete una experiencia cómoda y segura para sus compradores y visitantes. Además, los consumidores tendrán nuevas ofertas de servicios al detal, servicios especializados y de entretenimiento. A tono con las tendencias vanguardistas de compra y venta, algunos de los comercios ofrecen opciones de compras en línea con recogido en tienda, entre otros.

La oferta de tiendas establecidas en el centro comercial incluye: Walmart, Marshalls, Chilis, Van Heusen, Pep Boys, Bakers, T-Mobile, Novus, Ponderosa, Rainbow, 5.7.9, Marianne, GNC, Kokomo, Eye Center Boutique, Banco Santander y Bath and Body Works, entre otras que pronto abrirán.

Una Reapertura y celebración de Aniversario con el pueblo.

En el contexto de la reapertura oficial y la celebración de los 25 años de establecidos, Plaza Palma Real ha iniciado varias iniciativas entre las que se encuentran la campaña Desarróllate en Palma, enfocada en el desarrollo y establecimiento de emprendedores locales. De igual forma, y a tono con resaltar la cultura de Humacao se realizó una alianza con la marca local de moda Suxess para el diseño de una gorra conmemorativa del Pueblo de Humacao.

Otras iniciativas o eventos dentro de la celebración son:

Sorteo Especial: Mas Premios para ti, comenzó el 1ro de noviembre y durará hasta el 20 de diciembre de 2019.

Venta Especial Navideña, con ahorros de pasillo desde 1ro al 10 de noviembre de 2019

Actividades comunitarias y de interés para el público general: Feria de Artesanos – 15, 16 y 17 de noviembre de 2019 Visita de Santa Claus – 14 de diciembre, desde las 5pm Música en vivo por la Esc. Libre de Música de Humacao – Varias fechas en noviembre y diciembre

Gran celebración – 17 de noviembre desde las 4pm con música en vivo y más.

Los detalles de todos los eventos e iniciativas de la repaertura oficial están en www.plazapalmareal.com

“Esta jornada de apertura es una de celebración y agradecimiento a la comunidad, pueblo de Humacao y a la región Este que, consistentemente por 25 años ha respaldado ininterrumpidamente y forman parte integral de Plaza Palma Real”, puntualizó Juan Alvarado, Gerente de Mercadeo y Digital de los Centros Comerciales RVI.