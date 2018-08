“El concierto será un acto solemne”, dice Carmen Yulín, en torno a actividad en conmemoración del huracán María

SAN JUAN – La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto rechazó el miércoles que se califique como Fiesta de Pueblo el concierto que se va a celebrar en conmemoración del aniversario del paso del paso del huracán María.

“Este concierto que se va a celebrar en el Coliseo Roberto Clemente el 22 de septiembre es un acto solemne, para recordar esa tragedia. Para honrar esas muertes. Tenemos que reconocer el éxodo que hay. Pues se va a cantar Lamento Borincano, porque hay otro Lamento Borincano. Tenemos que reconocer a los sanjuaneros que se fueron y añoran regresar, pues se va a cantar En Mi Viejo San Juan. Tenemos que reconocer que la gente se levantó esperando que Dios los ayudara, pues se va a cantar Creo en Dios. El país necesita también un bálsamo para el alma”, dijo Cruz Soto a preguntas de la prensa.

El concierto que auspicia el Municipio de San Juan contará con la participación del Coro de Niños de San Juan, el Coro de la Universidad de Puerto Rico, Choco Orta, Pirulo y su Tribu y Yolandita Monge.

Además, se dará a conocer esa semana, un documental preparado por la Fundación Somebody Help Us- creada por Cruz Soto-sobre lo ocurrido como consecuencia del paso del huracán por Puerto Rico.

El miércoles 20 de septiembre de 2017, a las 6:15 de la mañana, el huracán María entró con vientos de más de 150 millas por el municipio de Yabucoa. Su paso por la isla destruyó miles de residencias, carreteras y la totalidad del sistema de energía eléctrica y telecomunicaciones.

La Universidad George Washington- entidad a la cual el Gobierno de Puerto Rico le comisionó un estudio sobre el particular- estimó que 2,975 murieron directa e indirectamente a consecuencia del paso del huracán por Puerto Rico.