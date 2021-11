El festival de cine y derechos humanos de Vieques anuncia la selección oficial para su segunda edición

(Foto/Suministrada)

VIEQUES – El festival de cine y derechos humanos de Vieques anunció a través de sus redes sociales su selección oficial, que integra este año a más de 40 proyectos. La segunda edición del festival se celebrará del 1 al 5 de diciembre de 2021 con una muestra presencial en Vieques, y contará con el Fuerte Conde Mirasol como sede principal, gracias a una colaboración con el Instituto de Cultura Puertorriqueña. También se realizarán proyecciones en espacios al aire libre en la Isla Nena.

Una selección virtual de 15 producciones complementarán la muestra presencial. Su convocatoria alcanzó este año a más de 10 países. “Estamos muy contentos con el alcance que ha tenido nuestra primera convocatoria, con la calidad temática que recibimos. Este año presentamos formalmente las sesiones no competitivas Memoria y Juventudes. La organización comunitaria, el apoyo mutuo y los procesos de recuperación justa están plasmados en las mejores producciones recientes del país, la diáspora y la región” comentó Diana Ramos Gutiérrez, directora del festival.

La oferta integrará largometrajes, mediometrajes y cortometrajes en múltiples formatos, desde el documental hasta la animación y el musical. El objetivo principal del Festival de Cine y Derechos Humanos de Vieques es presentar las mejores realizaciones que abarquen toda problemática social relacionada con la defensa de los derechos humanos y del medioambiente desde múltiples y originales puntos de vista, promoviendo de esta manera un cine crítico de alta calidad artística que contribuya a la transformación social.

El festival presentará proyectos en estreno, tales como “We still here”, “Nuevo Rico”, “Simulacros de liberación”, el cortometraje “Alma”, así como los mediometrajes “La guerra contra nuestras escuelas” y “Chimenea de muerte”, entre otros. Desde la diáspora “Takeover” y “Making the impossible, possible” cuentan importantes acontecimientos históricos de la comunidad puertorriqueña, así como el proyecto multimedia “When we were safe”. “¿Qué le pasó a las abejas?”, “Feminicidio. Un caso, múltiples luchas” y “The Guardian” forman parte de la oferta internacional. La entrada a las funciones, así como las presentaciones virtuales serán libres de costo.

Para más información sobre el festival y sus actividades puede visitar fcdhv.com