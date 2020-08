El Fondo del Seguro del Estado aclara que no hay casos de COVID-19 en las oficinas Carolina

CAROLINA- A raíz de varias denuncias de empleados sobre casos positivos a COVID-19 en la Corporación del Fondo del Seguro de Estado (CFSE) en Caeolina, el director médico interino de la región, doctor Juan Arango, aclaró que hasta hoy todos los empleados que se encuentran trabajando arrojaron negativo a la prueba molecular y que han estado trabajando según el protocolo de acción avalado por el Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).

“Sé que hay mucho miedo e incertidumbre, pero quiero dejar claro que todo el proceso se ha realizado tomando las medidas de precaución para evitar contagios entre empleados. Yo también soy ser humano y no quiero contagiarme, así que no voy a arriesgar la vida de los empleados, ni la mía”, dijo Arango.

Desde el primer ‘lockdown’ que realizó de forma preventiva la gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez Garced, la OFSDE se mantuvo cerrada hasta que se flexibilizó la orden ejecutiva y reabrieron las oficinas con el protocolo establecido por el gobierno central y CDC.

“Una vez decidimos que comenzaríamos a dar servicios presenciales se contrató una empresa de desinfección para sanitizar todas las instalaciones y se le realizó la prueba molecular a más de 260 empleados, en la cual arrojaron negativo. Luego de la apertura, un empleado se acercó a notificarme que estuvo en un compartir nueve días atrás y que en esa fiesta hubo un positivo a COVID-19, por lo que procedimos a realizarle la prueba molecular y volver a cerrar la oficina, ya que la persona estuvo trabajando en las instalaciones sin haber dicho nada y por seguir el protocolo cerramos, aunque el resultado del empleado fue negativo”, aclaró Arango.

Al abrir nuevamente las instalaciones y realizarle la prueba serológica a todos los empleados, tres de estos arrojaron positivo a esa prueba. “No obstante, esa prueba no es tan certera, por lo que tomamos la decisión de realizarle la prueba molecular y los tres resultaron negativo a COVID-19”, dijo el director médico.

También, mencionó otro caso positivo que ocurrió con un empleado subcontratado de seguridad, que presentó síntomas y le realizaron la prueba la cual dio positiva, pero el director médico explicó que esa persona laboró en horario nocturno a las afueras de la oficina y “cuando se sintió mal fue a las 7:30 a.m. y se fue, no había empleados en la oficina, por lo que no tuvo contacto con nadie”.

Finalmente, aseguró que “en todo momento hemos estado manejando la crisis basándonos en los protocolos establecidos para todas las oficinas del Fondo de Seguro del Estado y yo, personalmente, me he encargado de orientar a los empleados oficina por oficina y con cada uno de los casos que en algún momento ha salido positivo a alguna de las pruebas explicándoles el protocolo y el monitoreo necesario para evitar brotes en nuestras oficinas”.