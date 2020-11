El Gran Combo de Puerto Rico presenta su primer concierto virtual

SAN JUAN – El Gran Combo de Puerto Rico ofrecerá por todo lo alto este sábado 14 de noviembre su primer concierto virtual desde el escenario del Centro de Bellas Artes Luis A Ferré a miles de fanáticos que los siguen a nivel nacional e internacional. La agrupación comenzará su espectáculo a las 9:00pm.

El público podrá disfrutar del concierto virtual a través de la plataforma Spyntyx. Canciones tales como “Arroz con habichuelas”, “Sin salsa no hay paraíso”, “El problema está en el coco”, “Es la mujer”, “Achilipú”, “Colombia tierra querida”, “A mí me gusta mi pueblo”, “La espuma y la ola”, “El comején”, “La receta de amor”, “Alguien que me quite tu amor”,“Si la ves por ahí”, “Te veo, nena”, “No hay manera”, “Esa mujer”, “Como tiembla el alma”, “Yo no mendigo amor”, “Piénsalo”, “No te detengas a pensar”, “No sé qué” “Agua pasada”, “Gotitas” y “Trinchera” serán parte del repertorio que El Gran Combo interpretará.

La producción de este concierto está a cargo del empresario Osvaldo Ruiz de Single Star Productions. Según el productor los interesados pueden acceder a www.spyntyx.com, luego escoges el evento: Concierto El Gran Combo. El próximo paso es presionar el botón de comprar boleto, luego el cliente llena la información personal y ¡listo!

Los boletos se pueden adquirir a través de www.Spyntyx.com. Para información adicional contáctanos o síguenos en la página de Facebook Gran Combo de Puerto Rico.