El Gran Combo de Puerto Rico se alista para presentar su primer concierto virtual

El Gran Combo visitó a Presencia. De izquierda a derecha, Papo Rosario, Rafael Ithier, Anthony García y Jerry Rivas. (Foto/Héctor Álvarez)

SAN JAUN – El Gran Combo de Puerto Rico ofrecerá por todo lo alto su primer concierto desde el escenario del Centro de Bellas Artes Luis A Ferré a miles de fanáticos que los siguen a nivel nacional e internacional. La agrupación apuesta a reinventarse para ofrecer un concierto sin barreras, de manera virtual, el día sábado 14 de noviembre a las 9:00pm .

Tras el cierre de instalaciones para celebrar conciertos presenciales debido a la pandemia, El Gran Combo de Puerto Rico, tuvo que considerar nuevas opciones para poder llevar su música a todos sus fanáticos.

El público podrá disfrutar del concierto virtual a través de la plataforma Spyntyx. Rafael Ithier, lider y fundador de El Gran Combo, sostuvo que “Estamos muy contentos de poder presentar este concierto, porque en medio de todas las situaciones y adversidades que está enfrentando la gente en el mundo vale la pena hacer todos los esfuerzos posibles para brindarles alegría por medio de la música. Nada sustituye el calor de la presencia física de todos nuestros seguidores, ellos son nuestra energía, pero teniendo fe de que esto va a finalizar, decidimos a aceptar este gran reto para que todos los bailadores bailen y canten todas nuestras canciones, pero que sobre todo no olviden de seguir utilizando la mascarilla y se cuiden”.

En este concierto “streaming” los también artistas ganadores de varios Grammys y Grammy Latino se proponen dejar el alma en tarima y celebrar un recorrido de todos sus éxitos junto a sus fanáticos. Canciones tales como “Arroz con habichuelas”, “Sin salsa no hay paraíso”, “El problema está en el coco”, “Es la mujer”, “Achilipú”, “Colombia tierra querida”, “A mí me gusta mi pueblo”, “La espuma y la ola”, “El comején”, “La receta de amor”, “Alguien que me quite tu amor”,“Si la ves por ahí”, “Te veo, nena”, “No hay manera”, “Esa mujer”, “Como tiembla el alma”, “Yo no mendigo amor”, “Piénsalo”, “No te detengas a pensar”, “No sé qué” “Agua pasada”, “Gotitas” y “Trinchera” serán parte de los temas que El Gran Combo interpretará.

Según el director musical y administrador del Gran Combo de Puerto Rico, Willie Sotelo, “aprovecharemos la exposición de dicho espectáculo para lanzar tres temas que formarán parte de nuestra nueva producción discográfica, que está todavía en curso”. Sotelo fue el director musical, pianista y arreglista de Frankie Ruiz y David Pabón. También, estuvo con Roberto Rohena y el Apollo Sound y Luis Enrique. Desde el 2006 trabaja con El Gran Combo y desde el 2011 está a cargo de las operaciones del Gran Combo de Puerto Rico y todo lo consulta con Ithier.

La producción de este concierto está del empresario Osvaldo Ruiz de Single Star Productions quien pretende junto a su equipo de trabajo brindar un espectáculo de calidad con un sonido impecable, cámaras HD, e iluminación adecuada.

La emisión estará disponible para todos los mercados, además podrá ser apreciada desde cualquier dispositivo electrónico.

Los boletos se pueden adquirir a través de www.Spyntyx.com a un costo de $8.00 de preventa. Para información adicional contáctanos o síguenos en la pagina de Facebook Gran Combo de Puerto Rico.