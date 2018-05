El gran Yo Soy está con nosotros

Leomar Nuñez

Pastor

Así dice el Señor, el Rey de Israel, y su redentor, el señor de los ejércitos: Yo soy el primero y yo soy el último, y fuera de mí no hay Dios. Isaías 44:6

Si en medio de las pruebas y problemas te has sentido solo o desamparado, esta palabra es para ti. Uno de los aspectos más duros del desamparo es que suele surgir al final de la carrera, justo cuando estamos a punto de alcanzar el “gran avance” o la “meta” hacia nuestro llamado y hacia aquello para lo cual Él nos ha estado preparando. No debemos estancarnos en ese sentimiento de desamparo, sino avanzar en la gloria de la resurrección que nos espera al otro lado. Aférrate a la bondad del Padre, y disfruta de la copa de la victoria que te está esperando, porque tendrá un sabor que nunca antes habías probado.

(Salmos 27:13-14) Hubiera yo desmayado, si no hubiera creído que había de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Espera al Señor; esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera al Señor.

El Padre dice hoy:

Yo no soy hombre para mentir. No hay falsedad en la esperanza que yo te he extendido. Mis promesas son seguras, y mi palabra es inquebrantable. No temas cuando vengan las sacudidas. Mantente firme en tu fe y nunca abandones tu paz en medio de las circunstancias. La turbulencia en la vida es una realidad en un mundo caído, pero YO SOY la roca a la que puedes correr y estar a salvo. YO SOY tu seguridad, dice el padre. YO SOY el aliento que respiras y la vida dentro de ti que causa que tu corazón lata. Te he sostenido y te he traído hasta este momento con el propósito de bendecirte y beneficiarte más allá de todas tus expectativas. YO SOY tu vida YO SOY tu provisión. YO SOY tu todo en todo. Cuando todas las dependencias del hombre lleguen al fracaso, estaré allí contigo en ese día como YO ESTOY en este día liberando mi gloria, protegiéndote de la tormenta y avanzando en Mi Reino.

Estás en la agonía del avance del reino, dice Dios, así que continúa en el viaje. Tu destino no está en duda, así que coopera con mi proceso. Has clamado por el cambio y el cambio está disponible y el cambio se está revelando a tu alrededor. Confía en mí en el proceso. El resultado es tuyo al darte cuenta de que YO SOY el primero y el último. Cuando te encuentres luchando, renueva tu mente porque tu yugo es fácil y tu carga es ligera. Cuando su camino no esté claro, regresa a los pasos que yo he ensanchado en tu camino. El camino del transgresor es duro, pero el plan que yo tengo para ti es de bendición, de beneficio y los dividendos completos de la Cruz pagados en tu nombre. Eso es lo que YO SOY. Eso es lo que hago. No puedo hacer otra cosa, porque YO SOY un Dios bueno y de mi bondad y de Mi plenitud, probarás, verás y conocerás de este lado de la eternidad, dice Dios…

Juan 8: 58 Jesús contestó: —Les digo la verdad, ¡aun antes de que Abraham naciera, YO SOY…amén!