El perfil de una madre que impacta

Dres. Carlos & Vidalina Echevarría

Psicólogos, pastores y consejeros cristianos

¿Alguna vez has pensado en tu perfil como madre? Cuando hablamos de perfil estamos hablando de desarrollar una lista de características que representan a alguien o a algo. Cada uno de nosotros tiene un perfil y es importante reconocer que todos influimos en la vida de otros. Ya sea que te sientas o no complacida contigo misma y con la vida que llevas te sorprenderás cuando tal vez otros vean en ti cosas que tú no puedes ver ya sean cosas buenas o malas. La primera impresión que causas en las personas a tu alrededor es muy importante porque generalmente hay personas que están mirando y

muchas veces ven tanto lo negativo como lo positivo en nosotros.

Personalmente tenemos que reconocer que el único perfecto es Dios y nosotros todos tenemos debilidades e imperfecciones, y momentos donde ni nosotros mismos nos toleramos. Admitir nuestras imperfecciones en importante por lo tanto veamos las fallas que cometemos como oportunidades de crecimiento en la vida.

Saca tiempo para mirarte y no te detengas porque eres valiosa especialmente para Dios y también para los tuyos. La Biblia habla de la mujer; el rey Salomón concluye su libro de Proverbios elogiando el

perfil de la mujer virtuosa (Proverbios 31:10-31). Así como esa valiosa mujer que con su ejemplo impactó la vida de su marido, hijos y los que la conocían, nuestra labor también es impactar vidas con

nuestro ejemplo. Es importante tener presente que la persona más impactante en la vida de todo ser humano es la madre.

Recuerda que tú no puedes cambiar a todo el mundo, solo puedes cambiarte a ti misma si te lo propones. Tus hijos aprenden más de lo que le enseñas con tu vida que de lo que le dices con tu boca.

No importa lo que hayas tenido que experimentar en la vida, como madre tienes autoridad conferida por Dios para criar a tus hijos con amor y seguridad. Si Dios tiene el control de tu vida, trae a él tu

carga a Dios y déjala en sus manos no la tomes para atrás. Si eres una madre soltera criando hijos no trates de cargar tu sola la carga, el Salmo 55:22 dice: “Echa sobre Jehová tu carga, y él te sustentará;

no dejará para siempre caído al justo”.

La pregunta es ¿qué sucedería si toda madre o mujer que está leyendo este artículo decide usar sus dones para impactar a otra mujer con sus talentos siendo una mentora o consejera para dirigir y

ayudar la vida de otra mujer? Piénsalo, ora y párate en la brecha por un Puerto Rico mejor con Cristo.

¡Felicidades a todas las madres en su día!