“El que no esté actuando de buena fe, responderá en su momento”, dice gobernador

Pedro Pierluisi, gobernador de Puerto Rico. (Foto/Suministrada)

SAN JUAN – El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia reaccionó el domingo a las certificaciones que llena –en su carácter de pastor- el naturópata Norman González Chacón, para las personas que no quieren vacunarse contra el COVID y las órdenes municipales de los alcaldes de San Sebastián y Naguabo para no requerir vacunación compulsoria.

“Nosotros estamos actuando de buena fe. El que no esté actuando de buena fe, pues responderá en su momento. Ya sea antes las autoridades o ante la comunidad”, dijo el gobernador en conferencia de prensa referente a las acciones de González Chacón, quien según informes de prensa ha llenado más de 8 mil certificaciones.

Por su parte, el secretario del Departamento de Salud, Carlos Mellado López, sostuvo que investigan si pueden tomar algún tipo de acción contra González Chacón o contra la validez de las certificaciones que ha emitido.

“Nosotros estamos investigando. Primero, que él lo está haciendo como pastor, no lo está haciendo como la parte médica. Ciertamente, tiene un abogado y tiene unos mecanismos y eso es bien importante que se entienda. Si se identifica de las (declaraciones juradas) que se hicieron, no tenían la suficiente razón, según la definición de la Orden Ejecutiva, nosotros procederíamos a trabajar con eso. En la medida que se vea, que se está utilizando un subterfugio y se está evadiendo lo que dice la Orden Ejecutiva y pone en riesgo la salud del pueblo, se va a trabajar con eso”, dijo el secretario de Salud.

Mellado López insistió en que González Chacón no utiliza su especialidad como naturópata para llenar las certificaciones a las personas que no se quieren vacunar.

“Y debo decir, con todo respeto a los neurópatas, que quienes están llamados a decir eso son los médicos que tienen licencia para practicar la medicina en Puerto Rico. Y las certificaciones médicas tiene que estar sumamente documentadas. Ahora mismo, lo que existe (como excepción) es algún efecto adverso a algún componente de la vacuna”, sostuvo.

En cuanto a las ordenanzas municipales, el gobernador Pierluisi Urrutia mencionó que evaluó la emitida por el alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez Pérez

“Yo estoy familiarizado con una ordenanza en particular que es la de San Sebastián. Ya mi equipo la revisó y no es inconsistente con la Orden Ejecutiva, si acaso la complementa y ahí no hay nada que hacer. Aquí lo que vamos a estar velando es que las ordenanzas a nivel municipal no contravengan la Orden Ejecutiva a base de la emergencia que ha declarado el Ejecutivo”, expresó.

La alcaldesa de Naguabo, Miraidaliz Rosario Pagán expresó recientemente que no pedirá prueba de vacunación a las personas que vayan a requerir servicios al municipio.